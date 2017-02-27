sergey_sryvkin написав:Тобто, ви вже навіть не з торгівлею, а з виробниками боротись пропонуєте Ну-ну..
За такою логікою, з тих виробників необхідно відмінити податок на прибуток і брати тільки з обороту
Не знаю, може й треба. Мова про інше - ви як вважаєте, в Українї - міцна економика, яка платить купу податків - міцна економика, яка платить замало податків - слабка економика, яка платить купу податків - слабка економика, яка платить замало податків?..
В залежності від ситуації можна визначитися зі ставленням як до економіки, так і до податків.
L написав:Тому, хто ніколи не займався підприємництвом, не зрозуміти, що найгірше в нашій системі не величина податків, а їх дебільне адміністрування, які весільні фотографи далі ускладнюють.
Можливо, але це геморой більше для адміністратора, а для підприємця важливі прозорі та стабільні правила гри, щоб планувати свою діяльність та угоди.
Если будет рост фонды и иена будет падать , то евро вырастит?
Есть инфа что япошки , какашки , делают имиссию иены чтобы срекулить на фонде и на курсе евро. Они конвертят в разные стороны .
Судя по графикам, покупки за иену евро начались с середины мая. При этом, евро в это же время начали скупать и за франк. Таким образом, начался выход из классических валют-убежищ. Доллар, в принципе, тоже валюта-убежище во время обвала фондового рынка США, что мы и наблюдали в марте по его росту.
Судя по восстановлению фондового рынка и нефти, возобновился интерес к риску. Кстати, именно с середины мая начался рост евро и против доллара. Я думаю, что пока не будет разворота в парах евро-иена и евро-франк, и если не случится отката или даже обвала на фондовом рынке США, евро продолжит рост и против доллара.
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 08 чер, 2020 14:57, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin написав:Я вам ще раз наведку приклад - якщо ви купляєте ноутбук за 50тис грн, ви готові віддати власні 1000 грн просто за те, щоб розрахуватися карткою в терміналі магазину?
Такую крупную покупку есть смысл брать Оплатой частями от Привата (если лимит позволяет)
Бачу, мсьє теоретик. Вам відомо, скільки коштує "оплата частямі"?.. Та скільки він за це має закласти в ціну.
Striker написав:Из этого получается, что да, я готов отдать свои 1000 грн, чтобы расплатиться через терминал, потому что мне это всё равно выгодно.
Ви просто не розумієте як це все працює. Насправді все ДУЖЕ просто - халяви нема ніде. Будь-які послуги вартують грошей. Тому, якщо починати спочатку, то є ноутбук, є справедлива ціна - наприклад 50000. А далі йдуть шахрайські оборудки. Поставити термінал - буде ціна 51099, додати оплату частинами - 54999, і т. д., ніякі кешбеки та відсотки по депозитах цю різницю не покриють. Наприкінці питання буде одне - чи готові ви платити власні кошти банку за користування карткою, чи ні.
Если будет рост фонды и иена будет падать , то евро вырастит?
Есть инфа что япошки , какашки , делают имиссию иены чтобы срекулить на фонде и на курсе евро. Они конвертят в разные стороны .
Судя по графикам, покупки за иену евро начались с середины мая. При этом, евро в это же время начали скупать и за франк. Таким образом, начался выход из классических валют-убежищ. Доллар, в принципе, тоже валюта-убежище во время обвала фондового рынка США, что мы и наблюдали в марте по его росту.
Судя по восстановлению фондового рынка и нефти, возобновился интерес к риску. Кстати, именно с середины мая начался рост евро и против доллара. Я думаю, что пока не будет разворота в парах евро-иена и евро-франк, и если не случится отката или даже обвала на фондовом рынке США, евро продолжит рост и против доллара.
Держите нас курсе. Когда выходить из евро, я думаю если будет 1.123 и если гривна пойдет в низ, то сразу уйти.
Еще требуется специалист по прогнозам курса валют. Зарплата до 100к$ в месяц от комиссии за сделки.
sergey_sryvkin написав:Бачу, мсьє теоретик. Вам відомо, скільки коштує "оплата частямі"?.. Та скільки він за це має закласти в ціну.
sergey_sryvkin написав:Ви просто не розумієте як це все працює. Насправді все ДУЖЕ просто - халяви нема ніде. Будь-які послуги вартують грошей. Тому, якщо починати спочатку, то є ноутбук, є справедлива ціна - наприклад 50000. А далі йдуть шахрайські оборудки. Поставити термінал - буде ціна 51099, додати оплату частинами - 54999, і т. д., ніякі кешбеки та відсотки по депозитах цю різницю не покриють. Наприкінці питання буде одне - чи готові ви платити власні кошти банку за користування карткою, чи ні.
Где лично Вы покупаете технику? В стрёмных интернет-магазинах, там где чуть дешевле и сразу за всю сумму? Если Вы говорите, что на оплату частями и на кэшбэк дикие наценки, то также говорите какие есть другие варианты, сейчас все вместе оценим. А вообще, тема первоначально была за продукты. Раньше я покупал продукты только наличкой, теперь покупаю картами с кэшбэком и плачу чуть меньше. В каком месте меня надул банк?
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sergey_sryvkin написав:Я вам ще раз наведку приклад - якщо ви купляєте ноутбук за 50тис грн, ви готові віддати власні 1000 грн просто за те, щоб розрахуватися карткою в терміналі магазину?
Такую крупную покупку есть смысл брать Оплатой частями от Привата (если лимит позволяет)
Бачу, мсьє теоретик. Вам відомо, скільки коштує "оплата частямі"?.. Та скільки він за це має закласти в ціну.
Striker написав:Из этого получается, что да, я готов отдать свои 1000 грн, чтобы расплатиться через терминал, потому что мне это всё равно выгодно.
Ви просто не розумієте як це все працює. Насправді все ДУЖЕ просто - халяви нема ніде. Будь-які послуги вартують грошей. Тому, якщо починати спочатку, то є ноутбук, є справедлива ціна - наприклад 50000. А далі йдуть шахрайські оборудки. Поставити термінал - буде ціна 51099, додати оплату частинами - 54999, і т. д., ніякі кешбеки та відсотки по депозитах цю різницю не покриють. Наприкінці питання буде одне - чи готові ви платити власні кошти банку за користування карткою, чи ні.
Когда вы покупаете что-то через ту же ОЧ, вы высвобождаете кучу денег. Тому, кто умеет считать, проще отдавать по 2К грн в месяц, чем отвалить сразу 50К. И даже если он при этом переплатит 1К грн, то это мало что меняет. А те, кто не умеют считать, бегают с тоннами налички и думают, что самые умные, купив что-то на 1К дешевле и накормив контрабандистов. Написал бы ещё много чего, но это валютная ветка. Потому ограничусь этим)
sergey_sryvkin написав:А кому? Саме банку вона і йде. Далі банк з нею робить, що вважає за потрібне.
Більша частина цієї суми віддається МПС, а вже МПС віддає банку-емітенту картки, якою розрахувалися. Це до того, що для еквайра ці %% це фактично собівартість.
sergey_sryvkin написав:Але про встановлення чи не встановлення терміналу з державою "домовлятись" не можна. І купити термінал у приватну власність, змусивши банк валідувати його, як клієнтський інтерфейс, здається, теж.
І до чого це? Банків, що надають послуги екварінгу, достатньо. Якщо ви хороший клієнт то домовитеся.
sergey_sryvkin написав:Вони не приводять покупців, вони пропонують покупцям купляти через них за відсоток, та пропонують продавцям продавати через них за відсоток. Самі вони не роблять нічого корисного, крім власної реклами. Нема ніяких причин вважати, що в постачальників letyshops гарні товари, чи низькі ціни, це просто "місця з кешбеком". Так само, як нема причин вважати, що покупці не робили б покупки в тих самих магазинах без будь-якої участі letyshops.
От по суті тільки на рекламі (продавця) вони й заробляють. Наскіль це має сенс для продавя то окреме питання, Розетка спочатку, наприклад, з ними працювала, потім відмовилась. Ви не купуєте і не продаєте чере них, аж ніяк. Звичайна собі покупка у продавця, через кешбечні сервіси кошти не йдуть, вони взагалі не беруть участі у процесі продажу. Єдине, що у разі, якщо купує користувач цього сервісу, то вони додають окрему мітку до замовлення, і все.
sergey_sryvkin написав:Я маю на увазі кешбек як явище. Українською це перекладається як "відкат"... корупційні шахрайські оборудки.
Це не є правдою ні щодо кешбеку від банків, ні від сервісів типу летишопс. Ні "відкатів", ні корупції, ні шахрайства тут немає.
Igneus написав:Судя по восстановлению фондового рынка и нефти, возобновился интерес к риску. Кстати, именно с середины мая начался рост евро и против доллара. Я думаю, что пока не будет разворота в парах евро-иена и евро-франк, и если не случится отката или даже обвала на фондовом рынке США, евро продолжит рост и против доллара.
Обвала на фондовом рынке уже не будет. V-shape recovery. Сейчас легко делается 5-10% в день. Просто покупается то, что сильно упало в марте. И всё. Вся аналитика и интуиция. Клондайк, процветание и обогащение. Каждый день шампанское и икра ложками. А еще Трамп к выборам обещал +10 тыщ поинтов к DOW предвирусного уровня... Так быстро и легко люди еще никогда не обогащались, никогда так зажиточно они еще не жили. Вопрос только в том, как долго эта малина в золоте еще продолжится.
sergey_sryvkin написав:Я вам ще раз наведку приклад - якщо ви купляєте ноутбук за 50тис грн, ви готові віддати власні 1000 грн просто за те, щоб розрахуватися карткою в терміналі магазину?
Такую крупную покупку есть смысл брать Оплатой частями от Привата (если лимит позволяет) или Лёгкой рассрочкой от Альфа-банка. Так вот, в этих случаях тоже надо терминал. И если оплат будет 12-15, то это перекрывает потерю 1000 грн, так как на остальную сумму будут капать проценты на картах (10-12% годовых), и в будущем этих процентов накапает где-то на 1300-1500 грн, так как платим частями. Или в Альфа-банке по акционным категориям в Алло сейчас 3% кэшбэк грязными при полной оплате товара и если продавец "Алло", т.е. получаем 1200 грн кэшбэка сразу. А бывает и Эльдорадо с 5% грязными (4% чистыми), т.е. уже 2000 грн кэшбэка. Онлайн-оплата на сайте это тот же терминал с MCC кодом. Т.е. так я плачу наличкой 50 тыс. грн, а если картой оплачиваю, то уже 48 или 48.8 тыс + ещё проценты за грейс период (500-700 грн процентов от 50 тыс. за 1.5-2 месяца). Из этого получается, что да, я готов отдать свои 1000 грн, чтобы расплатиться через терминал, потому что мне это всё равно выгодно.
sergey_sryvkin написав:Ви просто не розумієте як це все працює.
Где лично Вы покупаете технику?
Зазвичай на гуртівнях.
Striker написав:А вообще, тема первоначально была за продукты. Раньше я покупал продукты только наличкой, теперь покупаю картами с кэшбэком и плачу чуть меньше. В каком месте меня надул банк?
Продукти мене не дуже цікавлять, але я зазвичай реагую на упереджене ставлення до безкарткових розрахунків. Коли хтось починає розводити щось на кшталт " а давайте на кожному стовпі поставимо по РРО та терміналу, бо коли не можна розрахуватись карткою чи телефоном, то це рагульство." Як вірно тут зауважив, здається, Freeze - картки бувають зручними, але в першу чергу треба рахувати гроші. Особисто мені рагулюватою здається людина, яка не має чим розрахуватися, окрім картки Треба мати в арсеналі як готівку, так і можливість сплачувати з поточного рахунку без карток та кешбеків.