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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5619562056215622

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:08

  Libo написав:
  Igneus написав:Судя по восстановлению фондового рынка и нефти, возобновился интерес к риску. Кстати, именно с середины мая начался рост евро и против доллара.
Я думаю, что пока не будет разворота в парах евро-иена и евро-франк, и если не случится отката или даже обвала на фондовом рынке США, евро продолжит рост и против доллара.


Обвала на фондовом рынке уже не будет. V-shape recovery. Сейчас легко делается 5-10% в день. Просто покупается то, что сильно упало в марте. И всё. Вся аналитика и интуиция. Клондайк, процветание и обогащение. Каждый день шампанское и икра ложками. А еще Трамп к выборам обещал +10 тыщ поинтов к DOW предвирусного уровня... :roll:
Так быстро и легко люди еще никогда не обогащались, никогда так зажиточно они еще не жили. :lol: :lol: :lol:
Вопрос только в том, как долго эта малина в золоте еще продолжится. :roll:

лишилось малость - влаштувати безробітних на докризовому рівні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:36

  flyman написав:
  Libo написав:
Обвала на фондовом рынке уже не будет. V-shape recovery. Сейчас легко делается 5-10% в день. Просто покупается то, что сильно упало в марте. И всё. Вся аналитика и интуиция. Клондайк, процветание и обогащение. Каждый день шампанское и икра ложками. А еще Трамп к выборам обещал +10 тыщ поинтов к DOW предвирусного уровня... :roll:
Так быстро и легко люди еще никогда не обогащались, никогда так зажиточно они еще не жили. :lol:
Вопрос только в том, как долго эта малина в золоте еще продолжится. :roll:

лишилось малость - влаштувати безробітних на докризовому рівні.


Безробітні тоже хорошо устроились - грабят магазины, мародерствуют, от пуза нюхают и скорбят.
В обществе наступила гармония. Все довольны. Всех все устраивает. :lol:

Который день самая мощная держава планеты прощается с одним из лучших своих сынов. Так не хоронят даже президентов. Золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и рыдающих, тысячи коленопреклоненных идиотов просят прощения у чёрного населения некоторых штатов. Мэр Миниаполиса, уцепившись руками за гроб (чтоб не упасть от горя) с телом достойнейшего из достойных граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и сопли. Рыдания его прерываются криками "Проооостииии", иииии....... опять продолжаются по нарастающей. Захлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного, правда, последний раз она видела его 6 лет назад, когда он бросил её с трёхмесячной дочкой. Денег на дочь за эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кормильца, а посему сердобольные американцы собрали ей с миру по нитке 20000000 долларов, и деньги продолжают поступать. Масачусетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы читать, мы не знаем, скорее всего - нет. В тюрьмах этому не учат. Если события будут разворачиваться подобными темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переименуют во Флойдовскую.
Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение наркотиков, за вооружённые разбои (в последний раз, держа своей клешней за горло беременную женщину и приставив дуло пистолета к её животу, он требовал денег).......... после пошёл на сделку со следствием, сдал всех своих подельников, чем на несколько лет сократил себе срок заключения. При вскрытии его тела, в крови обнаружили наркотики. Вот таков национальный герой Америки 21-ого века. Не уберегли мы свой луч света. Но остались последователи. Дело Флойда живёт и разрастается. Массовые грабежи и насилия, в знак уважения и скорби по Джорджу, захлестнули демократические штаты США. Разнесены в хлам красивейшие районы разных городов, включая Нью Йорк и Лос Анджелес. Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочка, сожжены сотни полицейских, и не только, машин, обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков, свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каждом городском пруду..........(до встречи с Флойдовцами).........
Кандидат в Президенты Соединённых штатов Джо Байден с тяжёлой формой старческой деменции, сегодня тоже пал на колени, встать сам, правда, не смог, понадобилась помощь, но сотни тысяч почитателей "святого Флойда" это не смутило. Они будут голосовать на выборах за это ископаемое, чего, собственно, демократы и добиваются, не гнушаясь ничем. На колени?! Не вопрос - на колени!!!! Мордой в дерьмо?!...... С нашим превеликим удовольствием!!!!! Всё, что прикажете, "Флойды"!!! И, что противно, что почти вся демократическая партия страны такова.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:39

  Shustoff написав:Когда вы покупаете что-то через ту же ОЧ, вы высвобождаете кучу денег. Тому, кто умеет считать, проще отдавать по 2К грн в месяц, чем отвалить сразу 50К.
И даже если он при этом переплатит 1К грн, то это мало что меняет. А те, кто не умеют считать, бегают с тоннами налички и думают, что самые умные, купив что-то на 1К дешевле и накормив контрабандистов.


Тобто, ви такий розумний і рахувати вмієте, а банк, що надає вам кредит, такий дурний, і рахувати не вміє. Все зрозуміло :)
sergey_sryvkin
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