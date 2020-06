Додано: Пон 08 чер, 2020 17:08

Libo написав: Igneus написав: Судя по восстановлению фондового рынка и нефти, возобновился интерес к риску. Кстати, именно с середины мая начался рост евро и против доллара.

Обвала на фондовом рынке уже не будет. V-shape recovery. Сейчас легко делается 5-10% в день. Просто покупается то, что сильно упало в марте. И всё. Вся аналитика и интуиция. Клондайк, процветание и обогащение. Каждый день шампанское и икра ложками. А еще Трамп к выборам обещал +10 тыщ поинтов к DOW предвирусного уровня...

Так быстро и легко люди еще никогда не обогащались, никогда так зажиточно они еще не жили.

лишилось малость - влаштувати безробітних на докризовому рівні.

