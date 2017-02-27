Igneus написав:Судя по восстановлению фондового рынка и нефти, возобновился интерес к риску. Кстати, именно с середины мая начался рост евро и против доллара. Я думаю, что пока не будет разворота в парах евро-иена и евро-франк, и если не случится отката или даже обвала на фондовом рынке США, евро продолжит рост и против доллара.
Обвала на фондовом рынке уже не будет. V-shape recovery. Сейчас легко делается 5-10% в день. Просто покупается то, что сильно упало в марте. И всё. Вся аналитика и интуиция. Клондайк, процветание и обогащение. Каждый день шампанское и икра ложками. А еще Трамп к выборам обещал +10 тыщ поинтов к DOW предвирусного уровня... Так быстро и легко люди еще никогда не обогащались, никогда так зажиточно они еще не жили. Вопрос только в том, как долго эта малина в золоте еще продолжится.
лишилось малость - влаштувати безробітних на докризовому рівні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Libo написав: Обвала на фондовом рынке уже не будет. V-shape recovery. Сейчас легко делается 5-10% в день. Просто покупается то, что сильно упало в марте. И всё. Вся аналитика и интуиция. Клондайк, процветание и обогащение. Каждый день шампанское и икра ложками. А еще Трамп к выборам обещал +10 тыщ поинтов к DOW предвирусного уровня... Так быстро и легко люди еще никогда не обогащались, никогда так зажиточно они еще не жили. Вопрос только в том, как долго эта малина в золоте еще продолжится.
лишилось малость - влаштувати безробітних на докризовому рівні.
Безробітні тоже хорошо устроились - грабят магазины, мародерствуют, от пуза нюхают и скорбят. В обществе наступила гармония. Все довольны. Всех все устраивает.
Который день самая мощная держава планеты прощается с одним из лучших своих сынов. Так не хоронят даже президентов. Золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и рыдающих, тысячи коленопреклоненных идиотов просят прощения у чёрного населения некоторых штатов. Мэр Миниаполиса, уцепившись руками за гроб (чтоб не упасть от горя) с телом достойнейшего из достойных граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и сопли. Рыдания его прерываются криками "Проооостииии", иииии....... опять продолжаются по нарастающей. Захлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного, правда, последний раз она видела его 6 лет назад, когда он бросил её с трёхмесячной дочкой. Денег на дочь за эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кормильца, а посему сердобольные американцы собрали ей с миру по нитке 20000000 долларов, и деньги продолжают поступать. Масачусетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы читать, мы не знаем, скорее всего - нет. В тюрьмах этому не учат. Если события будут разворачиваться подобными темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переименуют во Флойдовскую. Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение наркотиков, за вооружённые разбои (в последний раз, держа своей клешней за горло беременную женщину и приставив дуло пистолета к её животу, он требовал денег).......... после пошёл на сделку со следствием, сдал всех своих подельников, чем на несколько лет сократил себе срок заключения. При вскрытии его тела, в крови обнаружили наркотики. Вот таков национальный герой Америки 21-ого века. Не уберегли мы свой луч света. Но остались последователи. Дело Флойда живёт и разрастается. Массовые грабежи и насилия, в знак уважения и скорби по Джорджу, захлестнули демократические штаты США. Разнесены в хлам красивейшие районы разных городов, включая Нью Йорк и Лос Анджелес. Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочка, сожжены сотни полицейских, и не только, машин, обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков, свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каждом городском пруду..........(до встречи с Флойдовцами)......... Кандидат в Президенты Соединённых штатов Джо Байден с тяжёлой формой старческой деменции, сегодня тоже пал на колени, встать сам, правда, не смог, понадобилась помощь, но сотни тысяч почитателей "святого Флойда" это не смутило. Они будут голосовать на выборах за это ископаемое, чего, собственно, демократы и добиваются, не гнушаясь ничем. На колени?! Не вопрос - на колени!!!! Мордой в дерьмо?!...... С нашим превеликим удовольствием!!!!! Всё, что прикажете, "Флойды"!!! И, что противно, что почти вся демократическая партия страны такова.
Shustoff написав:Когда вы покупаете что-то через ту же ОЧ, вы высвобождаете кучу денег. Тому, кто умеет считать, проще отдавать по 2К грн в месяц, чем отвалить сразу 50К. И даже если он при этом переплатит 1К грн, то это мало что меняет. А те, кто не умеют считать, бегают с тоннами налички и думают, что самые умные, купив что-то на 1К дешевле и накормив контрабандистов.
Тобто, ви такий розумний і рахувати вмієте, а банк, що надає вам кредит, такий дурний, і рахувати не вміє. Все зрозуміло
Тільки до чого тут контрабандисти, незрозуміло.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Пон 08 чер, 2020 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Це шо такое и в куда? Где посмотреть цены на товары? Мне интересно сравнить цены Вашего варианта с моими, в которых куча накруток, наценок и т.д. Без конкретных цифр буду расценивать Ваши ответы как пустое балаболство.
sergey_sryvkin написав:Продукти мене не дуже цікавлять, але я зазвичай реагую на упереджене ставлення до безкарткових розрахунків. Коли хтось починає розводити щось на кшталт " а давайте на кожному стовпі поставимо по РРО та терміналу, бо коли не можна розрахуватись карткою чи телефоном, то це рагульство." Як вірно тут зауважив, здається, Freeze - картки бувають зручними, але в першу чергу треба рахувати гроші. Особисто мені рагулюватою здається людина, яка не має чим розрахуватися, окрім картки
А что, где-то тут было обсуждение, что нужно с собой носить только исключительно карты и ноль налички? Кто-то об этом усердно утверждал и что-то доказывал? Ну и лично мне кажется рагульным человек, который выдумывает на ровном месте и ограничен в своих суждениях.
sergey_sryvkin написав:Треба мати в арсеналі як готівку, так і можливість сплачувати з поточного рахунку без карток та кешбеків.
Спасибо КЭП за такой ценный совет, никогда бы не догадался, что так можно было.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д. Регистрируйся по ссылке:
Faceless написав:для еквайра ці %% це фактично собівартість.
Собівартість там долі відсотка.
Faceless написав:
sergey_sryvkin написав:Вони не приводять покупців, вони пропонують покупцям купляти через них за відсоток, та пропонують продавцям продавати через них за відсоток. Самі вони не роблять нічого корисного, крім власної реклами. Нема ніяких причин вважати, що в постачальників letyshops гарні товари, чи низькі ціни, це просто "місця з кешбеком". Так само, як нема причин вважати, що покупці не робили б покупки в тих самих магазинах без будь-якої участі letyshops.
От по суті тільки на рекламі (продавця) вони й заробляють.
Це недоброчесна реклама. Вони навіть нічого не знають ані по продавцю, ані по його товарах. Рекламується тільки наявність кешбека.
Faceless написав:Наскіль це має сенс для продавя то окреме питання, Розетка спочатку, наприклад, з ними працювала, потім відмовилась.
Звісно, навіщо паразитів утримувати. У випадку з розеткою це ще питання, хто кого рекламує.
Faceless написав:
sergey_sryvkin написав:Я маю на увазі кешбек як явище. Українською це перекладається як "відкат"... корупційні шахрайські оборудки.
Це не є правдою ні щодо кешбеку від банків, ні від сервісів типу летишопс. Ні "відкатів", ні корупції, ні шахрайства тут немає.
Юридично немає, а по суті воно таким є. Нав'язування непотрібних послуг з прихованими витратами.
sergey_sryvkin написав:Собівартість там долі відсотка.
Під собівартістю я вказую перш за все зобов'язання заплатити інтерчендж МПС, а це саме оті близько 2%. Це не залежить від бажання банку-еквайра.
sergey_sryvkin написав:Це недоброчесна реклама. Вони навіть нічого не знають ані по продавцю, ані по його товарах. Рекламується тільки наявність кешбека.
Це проблема торговця, робота з ними на договірних умовах, ніхто нікого не змушує.
sergey_sryvkin написав:Юридично немає, а по суті воно таким є. Нав'язування непотрібних послуг з прихованими витратами.
По суті весь маркетинг, вся реклама цим і є, і що тепер? Тим паче у випадку кешбеку ніхто нікому геть нічого не нав'язує. По банківському кешбеку продавцю геть усе одно, йог овитрати ніяк не залежать від всіляких бонусів у покупця; по сервісам тилу летишопс - він сам з ними договори укладає, тим паче про яке нав'язування мова
Vadim V написав:А в чём и сколько навар банка с вашей выгоды?
Зачем это банкам Каждое финучреждение разрабатывает свои программы, но цель у них одна - заставить старых держателей пластика тратить максимум средств и привлечь новых клиентов. «Банк заинтересован, в первую очередь, в процентном доходе от кредитных карт», — говорит Иван Степанец. Обещая клиентам кешбек при трате кредитных денег, финучреждение подталкивает их влазить в долги. К тому же, кредитка с кешбеком намного привлекательнее обычной. Соответственно, растут и продажи подобного «пластика», и доходы финучреждения.
О чем умалчивают Обещая клиентам кешбек, банкиры поощряют их тратить кредитные деньги, а затем — платить немалые проценты по кредиту (в среднем номинальная ставка доходит до 35-40% годовых). Оказывается, очень многие держатели карт не успевают погасить долг в течение льготного периода. В Банке Форвард, например, «льготных» заемщиков всего 30% от общего количества. «Ловушка» работает просто: клиент видит, что за кредит платить не нужно. Более того, каждый месяц карта возвращает какие-либо небольшие деньги. Проходит пару месяцев, льготный период заканчивается, и владелец карты начинает платить проценты. Чаще всего, это «смешные» суммы. Но со временем растут лимиты, и соответственно, платежи за обслуживание займа банкам также возрастают. Более того, банки не всегда ведут себя добросовестно. Некоторые из них предусматривают особые условия на время льготного периода. «Например, часть процентной ставки может быть спрятана в ежемесячной комиссии, которая уплачивается, в том числе, во время льготного периода. Или банк устанавливает высокую ежемесячную комиссию, которая может быть даже выше, чем сумма кешбека в среднем на клиента», — утверждает Степанец.