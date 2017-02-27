Додано: Пон 08 чер, 2020 18:20

Faceless написав: По суті весь маркетинг, вся реклама цим і є, і що тепер? Тим паче у випадку кешбеку ніхто нікому геть нічого не нав'язує. По банківському кешбеку продавцю геть усе одно, йог овитрати ніяк не залежать від всіляких бонусів у покупця; по сервісам тилу летишопс - він сам з ними договори укладає, тим паче про яке нав'язування мова По суті весь маркетинг, вся реклама цим і є, і що тепер? Тим паче у випадку кешбеку ніхто нікому геть нічого не нав'язує. По банківському кешбеку продавцю геть усе одно, йог овитрати ніяк не залежать від всіляких бонусів у покупця; по сервісам тилу летишопс - він сам з ними договори укладає, тим паче про яке нав'язування мова

Та нічого. Ну, нав'язує не під дулом рушниці звісно, але формується ставлення. Спочатку покупців заохочують користуватися картками, бо там є кешбек. І є частина покупців, які хочуть платить карткою навіть не тому, що їм це зручно, а тому, що кешбек. І коли їм кажуть, що карткою буде на 2% дорожче, бодро топають до банкоматів.Далі з'являєть суспільна думка, про те, що саме так і має бути, всі мають приймати картки, забезпечувати їм кредити та кешбеки, а хто не хоче, той козел. І кажуть, що ті 2%, це мало й непомітно.Звісно, в АТБ непомітно.Але взяти, наприклад, турагенцію - в мене є знайомі, розповідали приклади. Турагенція продає тур за комісійні (агентську винагороду), які становлять зазвичай 7-11% від вартості туру. І коли покупець, скориставшись послугами агенції, вимагає знижку, та й не 2% там якісь, а хоча б відсотків 5 (це для нього 5%, а для агенції це 50% заробітку), а потім, коли про все домовлено, ще й хоче розрахуватись карткою, на чому агенція втратить ще 20-30% заробітку, це вже не здається дрібницею.Тому, власне, яку думку хотів донести - гроші треба рахувати, і з розумінням ставитись до інших, які теж рахують свої гроші.