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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5621562256235624>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 375
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:18

  jump написав:Ринок праці може очікувати чергова криза восени, а повернення докарантинних показників відбудеться не раніше від 2021 року

Не раньше 2022 года, а то и 2023.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:20

  Faceless написав:По суті весь маркетинг, вся реклама цим і є, і що тепер? Тим паче у випадку кешбеку ніхто нікому геть нічого не нав'язує. По банківському кешбеку продавцю геть усе одно, йог овитрати ніяк не залежать від всіляких бонусів у покупця; по сервісам тилу летишопс - він сам з ними договори укладає, тим паче про яке нав'язування мова


Та нічого. Ну, нав'язує не під дулом рушниці звісно, але формується ставлення. Спочатку покупців заохочують користуватися картками, бо там є кешбек. І є частина покупців, які хочуть платить карткою навіть не тому, що їм це зручно, а тому, що кешбек. І коли їм кажуть, що карткою буде на 2% дорожче, бодро топають до банкоматів.
Далі з'являєть суспільна думка, про те, що саме так і має бути, всі мають приймати картки, забезпечувати їм кредити та кешбеки, а хто не хоче, той козел. І кажуть, що ті 2%, це мало й непомітно.
Звісно, в АТБ непомітно.
Але взяти, наприклад, турагенцію - в мене є знайомі, розповідали приклади. Турагенція продає тур за комісійні (агентську винагороду), які становлять зазвичай 7-11% від вартості туру. І коли покупець, скориставшись послугами агенції, вимагає знижку, та й не 2% там якісь, а хоча б відсотків 5 (це для нього 5%, а для агенції це 50% заробітку), а потім, коли про все домовлено, ще й хоче розрахуватись карткою, на чому агенція втратить ще 20-30% заробітку, це вже не здається дрібницею.
Тому, власне, яку думку хотів донести - гроші треба рахувати, і з розумінням ставитись до інших, які теж рахують свої гроші.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:21

  sergey_sryvkin написав:
  Shustoff написав:Когда вы покупаете что-то через ту же ОЧ, вы высвобождаете кучу денег. Тому, кто умеет считать, проще отдавать по 2К грн в месяц, чем отвалить сразу 50К.
И даже если он при этом переплатит 1К грн, то это мало что меняет. А те, кто не умеют считать, бегают с тоннами налички и думают, что самые умные, купив что-то на 1К дешевле и накормив контрабандистов.


Тобто, ви такий розумний і рахувати вмієте, а банк, що надає вам кредит, такий дурний, і рахувати не вміє. Все зрозуміло :)

Тільки до чого тут контрабандисти, незрозуміло.


sergey_sryvkin - если люди упорно хотят заблуждаться,то пусть заблуждаются - не мешайте им :mrgreen: Благодаря таким людям существуют не только банки,но как Вы правильно заметили, посредники-присоски. У манивео и им подобных тоже есть масса клиентов - схема та же по сути,только уровни разные - для "патрициев" и "плебеев" :mrgreen:
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
semen-semen
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Деньги надо уметь считать. Тогда они будут.

Деньги надо уметь считать в процессе зарабатывания. Тогда они будут, и можно будет их тратить легко, не проводя исследования на уровне диссертации перед походом в гастроном.

Миф о возможности разбогатеть экономя культивируется только для того, чтобы за очень дорого продавать нам бесполезную экономию.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:І коли їм кажуть, що карткою буде на 2% дорожче

Що є незаконним, до речі
  sergey_sryvkin написав:Далі з'являєть суспільна думка, про те, що саме так і має бути, всі мають приймати картки

Так і справді має бути, бо це питання не кешбеків, це питання інфраструктури і розвитку платіжних систем. Кешбеки це взагалі тимчасове явище, це суто маркетинг від банків.
  sergey_sryvkin написав:Тому, власне, яку думку хотів донести - гроші треба рахувати, і з розумінням ставитись до інших, які теж рахують свої гроші.

Тут, звісно, не можна не погодитись
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:29

  sergey_sryvkin написав:Та нічого. Ну, нав'язує не під дулом рушниці звісно, але формується ставлення. Спочатку покупців заохочують користуватися картками, бо там є кешбек. І є частина покупців, які хочуть платить карткою навіть не тому, що їм це зручно, а тому, що кешбек. І коли їм кажуть, що карткою буде на 2% дорожче, бодро топають до банкоматів.
Далі з'являєть суспільна думка, про те, що саме так і має бути, всі мають приймати картки, забезпечувати їм кредити та кешбеки, а хто не хоче, той козел. І кажуть, що ті 2%, це мало й непомітно.

Т.е. купить ноут не за 50к, а фактически за 48к это плохо? Не я придумал эти правила, я ими только пользуюсь в своих интересах. А зачем всё это придумано я уже выше скинул.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:34

  semen-semen написав:если люди упорно хотят заблуждаться,то пусть заблуждаются - не мешайте им

В чём проявляется это заблуждение? Я покупаю ноут не за 50к наличкой, а за 48к картой, где банк меня обобрал?
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Логика странная, по вашей методике ФОП помогает переводить финансы из тени в белую, поэтому это плохо.

Такой перевод принято называть отмыванием.
Легкость отмывания весьма увеличивает привлекательность ведения бизнеса в тени.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:45

  Faceless написав:Що є незаконним, до речі
Так про це ж і мова
1 Підприємець формує ціну
2 При формуванні ціни він
а - або повинен вкласти 2-3% еквайриногових послуг
б - або на розрахунках картками отримувати менше прибутку
в - або врахувати що карткою розраховується 50%(наприклад)населення і виставити ціну в +50% від вартості еквайрингу.
Тоді ті хто розраховується картками - отримують бонус,за який заплатять ті хто розраховується готівкою
Питання а чесно щоб ті хто купують за готівку,платили без їх згоди тим хто купує карткою?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:46

  Сибарит написав:
  freeze написав:Логика странная, по вашей методике ФОП помогает переводить финансы из тени в белую, поэтому это плохо.

Такой перевод принято называть отмыванием.
Легкость отмывания весьма увеличивает привлекательность ведения бизнеса в тени.

Заработал на взятках или наркотиках, построил автомойку или ресторан с высокой кухней и огромными прайсами. И за счёт искусственного увеличения оборота (на бумаге) потихоньку легализируешь эти деньги платя при этом налоги. Т.е. за день помыл 10 машин, а записал 30, что проблематично проверить. Аналогично с рестораном. Не зря же наши депутаты так любят открывать и держать дорогие рестораны.
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