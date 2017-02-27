|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:18
jump написав:
Ринок праці може очікувати чергова криза восени, а повернення докарантинних показників відбудеться не раніше від 2021 року
Не раньше 2022 года, а то и 2023.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 583
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:20
Faceless написав:
По суті весь маркетинг, вся реклама цим і є, і що тепер? Тим паче у випадку кешбеку ніхто нікому геть нічого не нав'язує. По банківському кешбеку продавцю геть усе одно, йог овитрати ніяк не залежать від всіляких бонусів у покупця; по сервісам тилу летишопс - він сам з ними договори укладає, тим паче про яке нав'язування мова
Та нічого. Ну, нав'язує не під дулом рушниці звісно, але формується ставлення. Спочатку покупців заохочують користуватися картками, бо там є кешбек. І є частина покупців, які хочуть платить карткою навіть не тому, що їм це зручно, а тому, що кешбек. І коли їм кажуть, що карткою буде на 2% дорожче, бодро топають до банкоматів.
Далі з'являєть суспільна думка, про те, що саме так і має бути, всі мають приймати картки, забезпечувати їм кредити та кешбеки, а хто не хоче, той козел. І кажуть, що ті 2%, це мало й непомітно.
Звісно, в АТБ непомітно.
Але взяти, наприклад, турагенцію - в мене є знайомі, розповідали приклади. Турагенція продає тур за комісійні (агентську винагороду), які становлять зазвичай 7-11% від вартості туру. І коли покупець, скориставшись послугами агенції, вимагає знижку, та й не 2% там якісь, а хоча б відсотків 5 (це для нього 5%, а для агенції це 50% заробітку), а потім, коли про все домовлено, ще й хоче розрахуватись карткою, на чому агенція втратить ще 20-30% заробітку, це вже не здається дрібницею.
Тому, власне, яку думку хотів донести - гроші треба рахувати, і з розумінням ставитись до інших, які теж рахують свої гроші.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 594
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:21
sergey_sryvkin
sergey_sryvkin написав: Shustoff написав:
Когда вы покупаете что-то через ту же ОЧ, вы высвобождаете кучу денег. Тому, кто умеет считать, проще отдавать по 2К грн в месяц, чем отвалить сразу 50К.
И даже если он при этом переплатит 1К грн, то это мало что меняет. А те, кто не умеют считать, бегают с тоннами налички и думают, что самые умные, купив что-то на 1К дешевле и накормив контрабандистов.
Тобто, ви такий розумний і рахувати вмієте, а банк, що надає вам кредит, такий дурний, і рахувати не вміє. Все зрозуміло
Тільки до чого тут контрабандисти, незрозуміло.
- если люди упорно хотят заблуждаться,то пусть заблуждаются - не мешайте им
Благодаря таким людям существуют не только банки,но как Вы правильно заметили, посредники-присоски. У манивео и им подобных тоже есть масса клиентов - схема та же по сути,только уровни разные - для "патрициев" и "плебеев"
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
-
semen-semen
-
-
- Повідомлень: 703
- З нами з: 17.01.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:21
Искатель написав:
Деньги надо уметь считать. Тогда они будут.
Деньги надо уметь считать в процессе зарабатывания. Тогда они будут, и можно будет их тратить легко, не проводя исследования на уровне диссертации перед походом в гастроном.
Миф о возможности разбогатеть экономя культивируется только для того, чтобы за очень дорого продавать нам бесполезную экономию.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4944
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 2663 раз.
- Подякували: 6664 раз.
-
- Профіль
-
10
7
12
1
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:28
sergey_sryvkin написав:
І коли їм кажуть, що карткою буде на 2% дорожче
Що є незаконним, до речі
sergey_sryvkin написав:
Далі з'являєть суспільна думка, про те, що саме так і має бути, всі мають приймати картки
Так і справді має бути, бо це питання не кешбеків, це питання інфраструктури і розвитку платіжних систем. Кешбеки це взагалі тимчасове явище, це суто маркетинг від банків.
sergey_sryvkin написав:
Тому, власне, яку думку хотів донести - гроші треба рахувати, і з розумінням ставитись до інших, які теж рахують свої гроші.
Тут, звісно, не можна не погодитись
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27300
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 6509 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:29
sergey_sryvkin написав:
Та нічого. Ну, нав'язує не під дулом рушниці звісно, але формується ставлення. Спочатку покупців заохочують користуватися картками, бо там є кешбек. І є частина покупців, які хочуть платить карткою навіть не тому, що їм це зручно, а тому, що кешбек. І коли їм кажуть, що карткою буде на 2% дорожче, бодро топають до банкоматів.
Далі з'являєть суспільна думка, про те, що саме так і має бути, всі мають приймати картки, забезпечувати їм кредити та кешбеки, а хто не хоче, той козел. І кажуть, що ті 2%, це мало й непомітно.
Т.е. купить ноут не за 50к, а фактически за 48к это плохо? Не я придумал эти правила, я ими только пользуюсь в своих интересах. А зачем всё это придумано я уже выше скинул.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 583
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:34
semen-semen написав:
если люди упорно хотят заблуждаться,то пусть заблуждаются - не мешайте им
В чём проявляется это заблуждение? Я покупаю ноут не за 50к наличкой, а за 48к картой, где банк меня обобрал?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 583
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:36
freeze написав:
Логика странная, по вашей методике ФОП помогает переводить финансы из тени в белую, поэтому это плохо.
Такой перевод принято называть отмыванием.
Легкость отмывания весьма увеличивает привлекательность ведения бизнеса в тени.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4944
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 2663 раз.
- Подякували: 6664 раз.
-
- Профіль
-
10
7
12
1
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:45
Faceless написав:
Що є незаконним, до речі
Так про це ж і мова
1 Підприємець формує ціну
2 При формуванні ціни він
а - або повинен вкласти 2-3% еквайриногових послуг
б - або на розрахунках картками отримувати менше прибутку
в - або врахувати що карткою розраховується 50%(наприклад)населення і виставити ціну в +50% від вартості еквайрингу.
Тоді ті хто розраховується картками - отримують бонус,за який заплатять ті хто розраховується готівкою
Питання а чесно щоб ті хто купують за готівку,платили без їх згоди тим хто купує карткою?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23031
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 2347 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:46
Сибарит написав: freeze написав:
Логика странная, по вашей методике ФОП помогает переводить финансы из тени в белую, поэтому это плохо.
Такой перевод принято называть отмыванием.
Легкость отмывания весьма увеличивает привлекательность ведения бизнеса в тени.
Заработал на взятках или наркотиках, построил автомойку или ресторан с высокой кухней и огромными прайсами. И за счёт искусственного увеличения оборота (на бумаге) потихоньку легализируешь эти деньги платя при этом налоги. Т.е. за день помыл 10 машин, а записал 30, что проблематично проверить. Аналогично с рестораном. Не зря же наши депутаты так любят открывать и держать дорогие рестораны.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 583
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|19282
|2353710
|
|
|6983
|1570610
|
Пон 08 чер, 2020 12:17
ЛОБ
|
|429
|93446
|
П'ят 05 чер, 2020 18:14
Scotch
|