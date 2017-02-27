Не раньше 2022 года, а то и 2023.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:18
Не раньше 2022 года, а то и 2023.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 18:20
Та нічого. Ну, нав'язує не під дулом рушниці звісно, але формується ставлення. Спочатку покупців заохочують користуватися картками, бо там є кешбек. І є частина покупців, які хочуть платить карткою навіть не тому, що їм це зручно, а тому, що кешбек. І коли їм кажуть, що карткою буде на 2% дорожче, бодро топають до банкоматів.
Далі з'являєть суспільна думка, про те, що саме так і має бути, всі мають приймати картки, забезпечувати їм кредити та кешбеки, а хто не хоче, той козел. І кажуть, що ті 2%, це мало й непомітно.
Звісно, в АТБ непомітно.
Але взяти, наприклад, турагенцію - в мене є знайомі, розповідали приклади. Турагенція продає тур за комісійні (агентську винагороду), які становлять зазвичай 7-11% від вартості туру. І коли покупець, скориставшись послугами агенції, вимагає знижку, та й не 2% там якісь, а хоча б відсотків 5 (це для нього 5%, а для агенції це 50% заробітку), а потім, коли про все домовлено, ще й хоче розрахуватись карткою, на чому агенція втратить ще 20-30% заробітку, це вже не здається дрібницею.
Тому, власне, яку думку хотів донести - гроші треба рахувати, і з розумінням ставитись до інших, які теж рахують свої гроші.
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:21
sergey_sryvkin - если люди упорно хотят заблуждаться,то пусть заблуждаются - не мешайте им Благодаря таким людям существуют не только банки,но как Вы правильно заметили, посредники-присоски. У манивео и им подобных тоже есть масса клиентов - схема та же по сути,только уровни разные - для "патрициев" и "плебеев"
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Деньги надо уметь считать в процессе зарабатывания. Тогда они будут, и можно будет их тратить легко, не проводя исследования на уровне диссертации перед походом в гастроном.
Миф о возможности разбогатеть экономя культивируется только для того, чтобы за очень дорого продавать нам бесполезную экономию.
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Що є незаконним, до речі
Так і справді має бути, бо це питання не кешбеків, це питання інфраструктури і розвитку платіжних систем. Кешбеки це взагалі тимчасове явище, це суто маркетинг від банків.
Тут, звісно, не можна не погодитись
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:29
Т.е. купить ноут не за 50к, а фактически за 48к это плохо? Не я придумал эти правила, я ими только пользуюсь в своих интересах. А зачем всё это придумано я уже выше скинул.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 18:34
В чём проявляется это заблуждение? Я покупаю ноут не за 50к наличкой, а за 48к картой, где банк меня обобрал?
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Додано: Пон 08 чер, 2020 18:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:45
Так про це ж і мова
1 Підприємець формує ціну
2 При формуванні ціни він
а - або повинен вкласти 2-3% еквайриногових послуг
б - або на розрахунках картками отримувати менше прибутку
в - або врахувати що карткою розраховується 50%(наприклад)населення і виставити ціну в +50% від вартості еквайрингу.
Тоді ті хто розраховується картками - отримують бонус,за який заплатять ті хто розраховується готівкою
Питання а чесно щоб ті хто купують за готівку,платили без їх згоди тим хто купує карткою?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:46
Заработал на взятках или наркотиках, построил автомойку или ресторан с высокой кухней и огромными прайсами. И за счёт искусственного увеличения оборота (на бумаге) потихоньку легализируешь эти деньги платя при этом налоги. Т.е. за день помыл 10 машин, а записал 30, что проблематично проверить. Аналогично с рестораном. Не зря же наши депутаты так любят открывать и держать дорогие рестораны.
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