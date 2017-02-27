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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5621562256235624

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 375
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:51

  budivelnik написав:Питання а чесно щоб ті хто купують за готівку,платили без їх згоди тим хто купує карткою?

Никто же не мешает этим людям тоже покупать картами? Значит всё честно.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 19:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Striker написав:
  sergey_sryvkin написав:Та нічого. Ну, нав'язує не під дулом рушниці звісно, але формується ставлення. Спочатку покупців заохочують користуватися картками, бо там є кешбек. І є частина покупців, які хочуть платить карткою навіть не тому, що їм це зручно, а тому, що кешбек. І коли їм кажуть, що карткою буде на 2% дорожче, бодро топають до банкоматів.
Далі з'являєть суспільна думка, про те, що саме так і має бути, всі мають приймати картки, забезпечувати їм кредити та кешбеки, а хто не хоче, той козел. І кажуть, що ті 2%, це мало й непомітно.

Т.е. купить ноут не за 50к, а фактически за 48к это плохо? Не я придумал эти правила, я ими только пользуюсь в своих интересах. А зачем всё это придумано я уже выше скинул.


Фактически ноут стоит 48К, но из за того чтобы обслужить любителей изысков его и продают за 50. Вам кажется, что вы сэкономили на чем-то, но по факту вы просто купили за настоящую цену.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

budivelnik написав:
  Faceless написав:Що є незаконним, до речі
Так про це ж і мова
1 Підприємець формує ціну
2 При формуванні ціни він
а - або повинен вкласти 2-3% еквайриногових послуг
б - або на розрахунках картками отримувати менше прибутку
в - або врахувати що карткою розраховується 50%(наприклад)населення і виставити ціну в +50% від вартості еквайрингу.
Тоді ті хто розраховується картками - отримують бонус,за який заплатять ті хто розраховується готівкою
Питання а чесно щоб ті хто купують за готівку,платили без їх згоди тим хто купує карткою?
Чи зплатять щось тим, хто платить карткою, чи ні - то геть окреме питання.
І можна так само запитати: от якась велика мережа побутової техніки пропонує безвідсоткову розстрочку, абсолютно безкоштовно. По факту, оплачують розстрочку ті, хто бере без неї, бо її вартість насправді у ціні. Справедливо?
То ж на тему справедливості можна багато сперечатися, питання ж у загальнодержавній стратегії з контролю обігу, розвитку платіжної інфраструктури та ін.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 19:19

  freeze написав:Фактически ноут стоит 48К, но из за того чтобы обслужить любителей изысков его и продают за 50. Вам кажется, что вы сэкономили на чем-то, но по факту вы просто купили за настоящую цену.

Так я же полностью согласен с этим. Да, в цену вложили все эти плюшки, и да, за счёт кэшбэков я сэкономил и купил за более-менее адекватную цену. Только почему теперь за это надо хейтить я не понимаю. Кто покупает за наличку по завышенной цене - это же их проблемы.
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Striker
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