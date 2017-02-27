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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5622562356245625>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 375
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 18:51

  budivelnik написав:Питання а чесно щоб ті хто купують за готівку,платили без їх згоди тим хто купує карткою?

Никто же не мешает этим людям тоже покупать картами? Значит всё честно.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 19:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Striker написав:
  sergey_sryvkin написав:Та нічого. Ну, нав'язує не під дулом рушниці звісно, але формується ставлення. Спочатку покупців заохочують користуватися картками, бо там є кешбек. І є частина покупців, які хочуть платить карткою навіть не тому, що їм це зручно, а тому, що кешбек. І коли їм кажуть, що карткою буде на 2% дорожче, бодро топають до банкоматів.
Далі з'являєть суспільна думка, про те, що саме так і має бути, всі мають приймати картки, забезпечувати їм кредити та кешбеки, а хто не хоче, той козел. І кажуть, що ті 2%, це мало й непомітно.

Т.е. купить ноут не за 50к, а фактически за 48к это плохо? Не я придумал эти правила, я ими только пользуюсь в своих интересах. А зачем всё это придумано я уже выше скинул.


Фактически ноут стоит 48К, но из за того чтобы обслужить любителей изысков его и продают за 50. Вам кажется, что вы сэкономили на чем-то, но по факту вы просто купили за настоящую цену.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

budivelnik написав:
  Faceless написав:Що є незаконним, до речі
Так про це ж і мова
1 Підприємець формує ціну
2 При формуванні ціни він
а - або повинен вкласти 2-3% еквайриногових послуг
б - або на розрахунках картками отримувати менше прибутку
в - або врахувати що карткою розраховується 50%(наприклад)населення і виставити ціну в +50% від вартості еквайрингу.
Тоді ті хто розраховується картками - отримують бонус,за який заплатять ті хто розраховується готівкою
Питання а чесно щоб ті хто купують за готівку,платили без їх згоди тим хто купує карткою?
Чи заплатять щось тим, хто платить карткою, чи ні - то геть окреме питання.
І можна так само запитати: от якась велика мережа побутової техніки пропонує безвідсоткову розстрочку, абсолютно безкоштовно. По факту, оплачують розстрочку ті, хто бере без неї, бо її вартість насправді у ціні. Справедливо?
То ж на тему справедливості можна багато сперечатися, питання ж у загальнодержавній стратегії з контролю обігу, розвитку платіжної інфраструктури та ін.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 19:19

  freeze написав:Фактически ноут стоит 48К, но из за того чтобы обслужить любителей изысков его и продают за 50. Вам кажется, что вы сэкономили на чем-то, но по факту вы просто купили за настоящую цену.

Так я же полностью согласен с этим. Да, в цену вложили все эти плюшки, и да, за счёт кэшбэков я сэкономил и купил за более-менее адекватную цену. Только почему теперь за это надо хейтить я не понимаю. Кто покупает за наличку по завышенной цене - это же их проблемы.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 19:56

  Faceless написав:от якась велика мережа побутової техніки пропонує безвідсоткову розстрочку, абсолютно безкоштовно. По факту, оплачують розстрочку ті, хто бере без неї, бо її вартість насправді у ціні. Справедливо?
В принципі в мене є рішення
1 Ціна формується з урахуванням витрат( і вартість банківських послуг по терміналу)
2 Ті хто платять готівкою - отримують знижку в 2% ( я маю право надавати знижки)

Але тоді повністю вихолощується бажання Держави загнати усіх у безготівкові розрахунки.
То може нехай Державні мужі думають як змінити законодавство таким чином щоб використання карточки було вигідно для продавця-покупця-банку-податкової..
А не законодавчо створювати умови ,по яким як мінімум два ланцюжка (продавець-покупець) зацікавленні в створенні проблем для іншого ланцюжка(банк-податкова)

Як варіант
Ціна готівкова=Ціна безготівкова
Різницю між витратами продавця бере на себе Держава ( ми ж декларуємо зниження відсотків для підприємців нижче економічно встановлених ставок банками)
То якщо Держава вважає що багато витрачає від готівки - то нехай отримає свою компенсацію від зростання оподаткування яке має збільшитись від безготівкових розрахунків через податкову.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Более того, банки не всегда ведут себя добросовестно. Некоторые из них предусматривают особые условия на время льготного периода. «Например, часть процентной ставки может быть спрятана в ежемесячной комиссии, которая уплачивается, в том числе, во время льготного периода. Или банк устанавливает высокую ежемесячную комиссию, которая может быть даже выше, чем сумма кешбека в среднем на клиента»,

и в чём здесь "недобросовестность" банка?
Во-первых, комиссия за обслуживание карты - абсолютно прозрачная величина, она видна и на этапе оформления карты, и в любой момент пользования, достаточно сформировать в своём клиент-банке выписку за период.
А во-вторых....а во-вторых, мы не можем запретить людям глупо сорить деньгами. Скажем, вас же не удивляет, что люди отваливают очень весомые деньги за всякий там фитнес, хотя тот же эффект можно получить бесплатно на любом школьном стадионе. Который, к тому же, у каждого из нас в шаговой доступности, а в фитнес многие ещё и на машине едут :-)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:То може нехай Державні мужі думають як змінити законодавство таким чином щоб використання карточки було вигідно для продавця-покупця-банку-податкової..

Теоретично це можливо через розвиток власної платіжної системи, котра Простір - бо оті 2% інакше не обійти, це розцінки міжнародних платіжних систем. Але це теж не так просто, потребує чималих вкладень і часу.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:власної платіжної системи, котра Простір

кстати, а шо там щас НСЭП ?
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:09

  juristkostya написав:
  Faceless написав:власної платіжної системи, котра Простір

кстати, а шо там щас НСЭП ?

Это она и есть, переименовали
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

пасиб
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