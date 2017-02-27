Никто же не мешает этим людям тоже покупать картами? Значит всё честно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:51
Никто же не мешает этим людям тоже покупать картами? Значит всё честно.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 19:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Фактически ноут стоит 48К, но из за того чтобы обслужить любителей изысков его и продают за 50. Вам кажется, что вы сэкономили на чем-то, но по факту вы просто купили за настоящую цену.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 08 чер, 2020 19:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чи заплатять щось тим, хто платить карткою, чи ні - то геть окреме питання.
І можна так само запитати: от якась велика мережа побутової техніки пропонує безвідсоткову розстрочку, абсолютно безкоштовно. По факту, оплачують розстрочку ті, хто бере без неї, бо її вартість насправді у ціні. Справедливо?
То ж на тему справедливості можна багато сперечатися, питання ж у загальнодержавній стратегії з контролю обігу, розвитку платіжної інфраструктури та ін.
Додано: Пон 08 чер, 2020 19:19
Так я же полностью согласен с этим. Да, в цену вложили все эти плюшки, и да, за счёт кэшбэков я сэкономил и купил за более-менее адекватную цену. Только почему теперь за это надо хейтить я не понимаю. Кто покупает за наличку по завышенной цене - это же их проблемы.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 19:56
В принципі в мене є рішення
1 Ціна формується з урахуванням витрат( і вартість банківських послуг по терміналу)
2 Ті хто платять готівкою - отримують знижку в 2% ( я маю право надавати знижки)
Але тоді повністю вихолощується бажання Держави загнати усіх у безготівкові розрахунки.
То може нехай Державні мужі думають як змінити законодавство таким чином щоб використання карточки було вигідно для продавця-покупця-банку-податкової..
А не законодавчо створювати умови ,по яким як мінімум два ланцюжка (продавець-покупець) зацікавленні в створенні проблем для іншого ланцюжка(банк-податкова)
Як варіант
Ціна готівкова=Ціна безготівкова
Різницю між витратами продавця бере на себе Держава ( ми ж декларуємо зниження відсотків для підприємців нижче економічно встановлених ставок банками)
То якщо Держава вважає що багато витрачає від готівки - то нехай отримає свою компенсацію від зростання оподаткування яке має збільшитись від безготівкових розрахунків через податкову.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
и в чём здесь "недобросовестность" банка?
Во-первых, комиссия за обслуживание карты - абсолютно прозрачная величина, она видна и на этапе оформления карты, и в любой момент пользования, достаточно сформировать в своём клиент-банке выписку за период.
А во-вторых....а во-вторых, мы не можем запретить людям глупо сорить деньгами. Скажем, вас же не удивляет, что люди отваливают очень весомые деньги за всякий там фитнес, хотя тот же эффект можно получить бесплатно на любом школьном стадионе. Который, к тому же, у каждого из нас в шаговой доступности, а в фитнес многие ещё и на машине едут
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Теоретично це можливо через розвиток власної платіжної системи, котра Простір - бо оті 2% інакше не обійти, це розцінки міжнародних платіжних систем. Але це теж не так просто, потребує чималих вкладень і часу.
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:09
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
пасиб
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