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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:17
Striker написав: freeze написав:
Фактически ноут стоит 48К, но из за того чтобы обслужить любителей изысков его и продают за 50. Вам кажется, что вы сэкономили на чем-то, но по факту вы просто купили за настоящую цену.
Так я же полностью согласен с этим. Да, в цену вложили все эти плюшки, и да, за счёт кэшбэков я сэкономил
Да, не сэкономили вы ничего, хотели с этого ноута с самого начала получить 48, вы их им и дали по факту. За нал бы купили гораздо дешевле, если бы умели искать и торговаться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 20:33
Striker написав: semen-semen написав:
если люди упорно хотят заблуждаться,то пусть заблуждаются - не мешайте им
В чём проявляется это заблуждение? Я покупаю ноут не за 50к наличкой, а за 48к картой, где банк меня обобрал?
Ви купляєте за 48к ноут, який можна було б придбати готівкою за 46к. (тільки про це не думаєте, або не розумієте)
Продавцю сплачуєте 46к там, де він міг би отримати 50к. Або 48к, та зробити вам знижку, щоб ви були задоволені.
Продавець недозаробив 2к, ви недоекономили 2к, банк заробив 2к на вашій з продавцем угоді. Навіщо вам обом було віддавати 2000 грн банку, замість 3 грн за транзакцію, не дуже зрозуміло.
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 08 чер, 2020 20:46
freeze написав: Striker написав: sergey_sryvkin написав:
Та нічого. Ну, нав'язує не під дулом рушниці звісно, але формується ставлення. Спочатку покупців заохочують користуватися картками, бо там є кешбек. І є частина покупців, які хочуть платить карткою навіть не тому, що їм це зручно, а тому, що кешбек. І коли їм кажуть, що карткою буде на 2% дорожче, бодро топають до банкоматів.
Далі з'являєть суспільна думка, про те, що саме так і має бути, всі мають приймати картки, забезпечувати їм кредити та кешбеки, а хто не хоче, той козел. І кажуть, що ті 2%, це мало й непомітно.
Т.е. купить ноут не за 50к, а фактически за 48к это плохо? Не я придумал эти правила, я ими только пользуюсь в своих интересах. А зачем всё это придумано я уже выше скинул.
Фактически ноут стоит 48К, но из за того чтобы обслужить любителей изысков его и продают за 50. Вам кажется, что вы сэкономили на чем-то, но по факту вы просто купили за настоящую цену.
1) все крупные сети и все официальные онлайн дилеры продают за одну и ту же цену. так договорились сети с ключевыми производителями бытовой и электронной техники. это определяет цену продажи, а не некая себестоимость. можно купить дешевле при гарантии магазина, или по акции на распродаже устаревших моделей
2) все, кто покупает в беспроцентный кредит - выигрывают. ибо он фактически беспроцентныйдля покупателя при предложенном магазином (банком) сроке.
3) платит банку ритейлер - сразу порядка 10% за такой кредит. все кредитные продажи - существенно влияют на его маржу
4) самый сложный вопрос в интересе банка. тут я не до конца разобрался. слышал я разные версии. если супер прямо, то при среднем сроке кредита - до 6 месяцев, полученные в начале 10% превращается в 20+%. плюс привлечение новых и удержание старых клиентов и впаривание им других доходных для банка продуктов плюс ряд клиентов берет с большим сроком под не нулевую ставку и пр. т.е. фактическая доходность такого кредитования для банка 25-30% с учетом всего
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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