Та нічого. Ну, нав'язує не під дулом рушниці звісно, але формується ставлення. Спочатку покупців заохочують користуватися картками, бо там є кешбек. І є частина покупців, які хочуть платить карткою навіть не тому, що їм це зручно, а тому, що кешбек. І коли їм кажуть, що карткою буде на 2% дорожче, бодро топають до банкоматів.

Далі з'являєть суспільна думка, про те, що саме так і має бути, всі мають приймати картки, забезпечувати їм кредити та кешбеки, а хто не хоче, той козел. І кажуть, що ті 2%, це мало й непомітно.

Т.е. купить ноут не за 50к, а фактически за 48к это плохо? Не я придумал эти правила, я ими только пользуюсь в своих интересах. А зачем всё это придумано я уже выше скинул.



Фактически ноут стоит 48К, но из за того чтобы обслужить любителей изысков его и продают за 50. Вам кажется, что вы сэкономили на чем-то, но по факту вы просто купили за настоящую цену.



1) все крупные сети и все официальные онлайн дилеры продают за одну и ту же цену. так договорились сети с ключевыми производителями бытовой и электронной техники. это определяет цену продажи, а не некая себестоимость. можно купить дешевле при гарантии магазина, или по акции на распродаже устаревших моделей



2) все, кто покупает в беспроцентный кредит - выигрывают. ибо он фактически беспроцентныйдля покупателя при предложенном магазином (банком) сроке.



3) платит банку ритейлер - сразу порядка 10% за такой кредит. все кредитные продажи - существенно влияют на его маржу



1) все крупные сети и все официальные онлайн дилеры продают за одну и ту же цену. так договорились сети с ключевыми производителями бытовой и электронной техники. это определяет цену продажи, а не некая себестоимость. можно купить дешевле при гарантии магазина, или по акции на распродаже устаревших моделей

2) все, кто покупает в беспроцентный кредит - выигрывают. ибо он фактически беспроцентныйдля покупателя при предложенном магазином (банком) сроке.

3) платит банку ритейлер - сразу порядка 10% за такой кредит. все кредитные продажи - существенно влияют на его маржу

4) самый сложный вопрос в интересе банка. тут я не до конца разобрался. слышал я разные версии. если супер прямо, то при среднем сроке кредита - до 6 месяцев, полученные в начале 10% превращается в 20+%. плюс привлечение новых и удержание старых клиентов и впаривание им других доходных для банка продуктов плюс ряд клиентов берет с большим сроком под не нулевую ставку и пр. т.е. фактическая доходность такого кредитования для банка 25-30% с учетом всего

