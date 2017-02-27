semen-semen написав:если люди упорно хотят заблуждаться,то пусть заблуждаются - не мешайте им
В чём проявляется это заблуждение? Я покупаю ноут не за 50к наличкой, а за 48к картой, где банк меня обобрал?
Ви купляєте за 48к ноут, який можна було б придбати готівкою за 46к. (тільки про це не думаєте, або не розумієте) Продавцю сплачуєте 46к там, де він міг би отримати 50к. Або 48к, та зробити вам знижку, щоб ви були задоволені. Продавець недозаробив 2к, ви недоекономили 2к, банк заробив 2к на вашій з продавцем угоді. Навіщо вам обом було віддавати 2000 грн банку, замість 3 грн за транзакцію, не дуже зрозуміло.
sergey_sryvkin написав:Та нічого. Ну, нав'язує не під дулом рушниці звісно, але формується ставлення. Спочатку покупців заохочують користуватися картками, бо там є кешбек. І є частина покупців, які хочуть платить карткою навіть не тому, що їм це зручно, а тому, що кешбек. І коли їм кажуть, що карткою буде на 2% дорожче, бодро топають до банкоматів. Далі з'являєть суспільна думка, про те, що саме так і має бути, всі мають приймати картки, забезпечувати їм кредити та кешбеки, а хто не хоче, той козел. І кажуть, що ті 2%, це мало й непомітно.
Т.е. купить ноут не за 50к, а фактически за 48к это плохо? Не я придумал эти правила, я ими только пользуюсь в своих интересах. А зачем всё это придумано я уже выше скинул.
Фактически ноут стоит 48К, но из за того чтобы обслужить любителей изысков его и продают за 50. Вам кажется, что вы сэкономили на чем-то, но по факту вы просто купили за настоящую цену.
1) все крупные сети и все официальные онлайн дилеры продают за одну и ту же цену. так договорились сети с ключевыми производителями бытовой и электронной техники. это определяет цену продажи, а не некая себестоимость. можно купить дешевле при гарантии магазина, или по акции на распродаже устаревших моделей
2) все, кто покупает в беспроцентный кредит - выигрывают. ибо он фактически беспроцентныйдля покупателя при предложенном магазином (банком) сроке.
3) платит банку ритейлер - сразу порядка 10% за такой кредит. все кредитные продажи - существенно влияют на его маржу
4) самый сложный вопрос в интересе банка. тут я не до конца разобрался. слышал я разные версии. если супер прямо, то при среднем сроке кредита - до 6 месяцев, полученные в начале 10% превращается в 20+%. плюс привлечение новых и удержание старых клиентов и впаривание им других доходных для банка продуктов плюс ряд клиентов берет с большим сроком под не нулевую ставку и пр. т.е. фактическая доходность такого кредитования для банка 25-30% с учетом всего
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Всемирный Банк ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020-м до 5,2% при условии, что карантин до конца года не повторится. Глубина падения - наибольшая со времен Второй Мировой (в 2009-м глубина падения составила 1,7%).
zРадио написав:Всемирный Банк ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020-м до 5,2% при условии, что карантин до конца года не повторится. Глубина падения - наибольшая со времен Второй Мировой (в 2009-м глубина падения составила 1,7%).
sergey_sryvkin написав:Ви купляєте за 48к ноут, який можна було б придбати готівкою за 46к. (тільки про це не думаєте, або не розумієте) Продавцю сплачуєте 46к там, де він міг би отримати 50к. Або 48к, та зробити вам знижку, щоб ви були задоволені. Продавець недозаробив 2к, ви недоекономили 2к, банк заробив 2к на вашій з продавцем угоді. Навіщо вам обом було віддавати 2000 грн банку, замість 3 грн за транзакцію, не дуже зрозуміло.
Я бы его не покупал, а ждал бы скидку/акцию. Три месяца назад я обновил телефон, купил по акции за 11к на 12 платежей в крупном сетевом магазине. Зашел тогда на hotline и сравнил, цена была одна из самых низких, такая же, как и в мелких магазинах-ноунэймах. Сейчас он стоит на самом дне 10.5к, в крупных 12к. Аналогично можно покупать и другую любую технику.
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sergey_sryvkin написав:Я вам ще раз наведку приклад - якщо ви купляєте ноутбук за 50тис грн, ви готові віддати власні 1000 грн просто за те, щоб розрахуватися карткою в терміналі магазину?
Такую крупную покупку есть смысл брать Оплатой частями от Привата (если лимит позволяет)
Бачу, мсьє теоретик. Вам відомо, скільки коштує "оплата частямі"?.. Та скільки він за це має закласти в ціну.
Striker написав:Из этого получается, что да, я готов отдать свои 1000 грн, чтобы расплатиться через терминал, потому что мне это всё равно выгодно.
Ви просто не розумієте як це все працює. Насправді все ДУЖЕ просто - халяви нема ніде. Будь-які послуги вартують грошей. Тому, якщо починати спочатку, то є ноутбук, є справедлива ціна - наприклад 50000. А далі йдуть шахрайські оборудки. Поставити термінал - буде ціна 51099, додати оплату частинами - 54999, і т. д., ніякі кешбеки та відсотки по депозитах цю різницю не покриють. Наприкінці питання буде одне - чи готові ви платити власні кошти банку за користування карткою, чи ні.
справедливости ради хочу отметить один нюанс, у некоторых брендов е ть РРЦ рекомендованная розничная цена ниже которой продавец не может продавать в розницу или контракт с ним разторгнут, очень многие бренды особенно большие этим грешат, от РРЦ заложена скидка магазину 35-40% да имееноо так магазин покупает за 60 грн продает за 100 грн минимальную рекомендованную цену, и тут на помощь магазину и покупателю приходит оплата частями, как конкурентное преемущество перед другими магазинами, так как открыто демпинговать нельзя тогба жто выгодно всем и покупателю и магазину и банку
Когда вы покупаете что-то через ту же ОЧ, вы высвобождаете кучу денег. Тому, кто умеет считать, проще отдавать по 2К грн в месяц, чем отвалить сразу 50К. И даже если он при этом переплатит 1К грн, то это мало что меняет. А те, кто не умеют считать, бегают с тоннами налички и думают, что самые умные, купив что-то на 1К дешевле и накормив контрабандистов. Написал бы ещё много чего, но это валютная ветка. Потому ограничусь этим)
было бы не плохо подтвердить ваши слова расчетом на конкретном примере. Даже без учета контрабанды и возмещения ндс на котором живут 1000+ контрабандистов и их магазинов
1) все крупные сети и все официальные онлайн дилеры продают за одну и ту же цену. так договорились сети с ключевыми производителями бытовой и электронной техники. это определяет цену продажи, а не некая себестоимость. можно купить дешевле при гарантии магазина, или по акции на распродаже устаревших моделей
2) все, кто покупает в беспроцентный кредит - выигрывают. ибо он фактически беспроцентныйдля покупателя при предложенном магазином (банком) сроке.
3) платит банку ритейлер - сразу порядка 10% за такой кредит. все кредитные продажи - существенно влияют на его маржу
4) самый сложный вопрос в интересе банка. тут я не до конца разобрался. слышал я разные версии. если супер прямо, то при среднем сроке кредита - до 6 месяцев, полученные в начале 10% превращается в 20+%. плюс привлечение новых и удержание старых клиентов и впаривание им других доходных для банка продуктов плюс ряд клиентов берет с большим сроком под не нулевую ставку и пр. т.е. фактическая доходность такого кредитования для банка 25-30% с учетом всего
Банк выигрывает в сложном %. Оплата списания - кредитная карта, нет своих денег на ней, спишется за счёт кредитных +4%. Дальше ещё и грейс период прошел ещё 2,5% от тела кредита. Рассчитывают что 12-24 раз всё равно где-то забудут, а там банк отыграется )))
zРадио написав:Всемирный Банк ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020-м до 5,2% при условии, что карантин до конца года не повторится. Глубина падения - наибольшая со времен Второй Мировой (в 2009-м глубина падения составила 1,7%).
Американские индексы продолжают бить новые рекорды
Я в курсе, наблюдаю. И радоваться не спешу - эмиссионные деньги бегут в спекулятивный сектор в то время, когда производство и потребительский спрос падают. США близки к дефляции (а может уже в ней, просто в статистику еще не попало)...
Будем посмотреть на развязку. В июле начнет публиковаться корп. отчетность за 2-й квартал, где у всех, кроме диджитала, будут жутко плохие результаты. Обратите на это внимание, если торгуете