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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 22:02
stm написав:Банк выигрывает в сложном %. Оплата списания - кредитная карта, нет своих денег на ней, спишется за счёт кредитных +4%. Дальше ещё и грейс период прошел ещё 2,5% от тела кредита. Рассчитывают что 12-24 раз всё равно где-то забудут, а там банк отыграется )))
Наче й форум фінансовий, а пости більшості "знавців" кредитів відповідають рівню середньої школи і схоже, крім Привата інших банків і не знають. Можливо воно й на краще))
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stryzhko
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Додано: Пон 08 чер, 2020 22:04
stryzhko написав:
stm написав:Банк выигрывает в сложном %. Оплата списания - кредитная карта, нет своих денег на ней, спишется за счёт кредитных +4%. Дальше ещё и грейс период прошел ещё 2,5% от тела кредита. Рассчитывают что 12-24 раз всё равно где-то забудут, а там банк отыграется )))
Наче й форум фінансовий, а пости більшості "знавців" кредитів відповідають рівню середньої школи і схоже, крім Привата інших банків і не знають. Можливо воно й на краще))
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Додано: Пон 08 чер, 2020 22:15
stryzhko написав:
stm написав:Банк выигрывает в сложном %. Оплата списания - кредитная карта, нет своих денег на ней, спишется за счёт кредитных +4%. Дальше ещё и грейс период прошел ещё 2,5% от тела кредита. Рассчитывают что 12-24 раз всё равно где-то забудут, а там банк отыграется )))
Наче й форум фінансовий, а пости більшості "знавців" кредитів відповідають рівню середньої школи і схоже, крім Привата інших банків і не знають. Можливо воно й на краще))
Приват очень красиво показывает, что смысл рассрочки будет одинаков везде, а проценты да, разные
оплата частями невыгодна банку если человек зануда, и выгодна когда он не считает "эти копейки". Приятно, что по человеческой психологии не считающих копейки намного больше, чем считающих
ну а вы расскажите другую не приватовскую схему
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stm
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Додано: Пон 08 чер, 2020 22:30
stm написав: stryzhko написав:
stm написав:Банк выигрывает в сложном %. Оплата списания - кредитная карта, нет своих денег на ней, спишется за счёт кредитных +4%. Дальше ещё и грейс период прошел ещё 2,5% от тела кредита. Рассчитывают что 12-24 раз всё равно где-то забудут, а там банк отыграется )))
Наче й форум фінансовий, а пости більшості "знавців" кредитів відповідають рівню середньої школи і схоже, крім Привата інших банків і не знають. Можливо воно й на краще))
Приват очень красиво показывает, что смысл рассрочки будет одинаков везде, а проценты да, разные
оплата частями невыгодна банку если человек зануда, и выгодна когда он не считает "эти копейки". Приятно, что по человеческой психологии не считающих копейки намного больше, чем считающих
ну а вы расскажите другую не приватовскую схему
как было написано выше, основной доход банка при оплате частями (или аналогичными продуктами) - это то, что продавец выплачивает банку 8-10% от суммы покупки - это и дает банку 20-30% годовых.
4% приватовских - это очень маленькие проценты - допбонус, не все банки его берут
а если люди выходят из грейса - то да, банк получает 40-50 и выше % годовых - оплата частями ни при чем, люди либо держат грейс, либо нет - тогда они в кабале у банка - можно только сочувствовать;)
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Shaman
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Додано: Пон 08 чер, 2020 22:35
sergey_sryvkin написав: Shaman написав:
это не проблема, это так и будет развиваться.
% за терминалы будут закладывать в затраты торговца и соответственно в цены. с ростом объемов операций безналом комиссия будет снижаться. когда объемы приблизятся к 100% - комиссия будет 0,2-0,5%.
На чому грунтується це твердження?
"с ростом объемов операций безналом комиссия будет снижаться. когда объемы приблизятся к 100% - комиссия будет 0,2-0,5%."
по перше, до 100% від чого?..
по друге, хіба за останні роки обсяги безготівки не виросли в десятки разів?.. Як це вплинуло на розмір комісії?..
по третє, навіщо банкам цю комісію зменшувати?.. Що заважає їм зробити термінал просто за абонплату просто зараз?.. Ви ж, коли користуєтесь рахунком, сплачуєте по 3 грн за переказ мільйонних сум, а не по 20000 грн за платіжку.
[/quote]
100% от расчетов в магазинах, ну не 100, а 99%. смотрю на опыт стран, которые продвинулись дальше по этому пути.
объемы растут, но все равно - по данным НБУ расчеты по картам составляют уже 50% оборота по картам, так что с учетом, что не все проходит по картам, - я бы оценил в 25% оплата по безналу - еще расти и расти
у кого есть статистика по торговым сетям, поделитесь, какая доля оплат картами
а способ снижения - уменьшение комиссии или абонплата - не суть важно
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Shaman
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