Додано: Пон 08 чер, 2020 22:35

sergey_sryvkin написав: Shaman написав:

это не проблема, это так и будет развиваться.

% за терминалы будут закладывать в затраты торговца и соответственно в цены. с ростом объемов операций безналом комиссия будет снижаться. когда объемы приблизятся к 100% - комиссия будет 0,2-0,5%.

это не проблема, это так и будет развиваться.% за терминалы будут закладывать в затраты торговца и соответственно в цены. с ростом объемов операций безналом комиссия будет снижаться. когда объемы приблизятся к 100% - комиссия будет 0,2-0,5%.



На чому грунтується це твердження?

"с ростом объемов операций безналом комиссия будет снижаться. когда объемы приблизятся к 100% - комиссия будет 0,2-0,5%."



по перше, до 100% від чого?..

по друге, хіба за останні роки обсяги безготівки не виросли в десятки разів?.. Як це вплинуло на розмір комісії?..

по третє, навіщо банкам цю комісію зменшувати?.. Що заважає їм зробити термінал просто за абонплату просто зараз?.. Ви ж, коли користуєтесь рахунком, сплачуєте по 3 грн за переказ мільйонних сум, а не по 20000 грн за платіжку. На чому грунтується це твердження?"с ростом объемов операций безналом комиссия будет снижаться. когда объемы приблизятся к 100% - комиссия будет 0,2-0,5%."по перше, до 100% від чого?..по друге, хіба за останні роки обсяги безготівки не виросли в десятки разів?.. Як це вплинуло на розмір комісії?..по третє, навіщо банкам цю комісію зменшувати?.. Що заважає їм зробити термінал просто за абонплату просто зараз?.. Ви ж, коли користуєтесь рахунком, сплачуєте по 3 грн за переказ мільйонних сум, а не по 20000 грн за платіжку.

[/quote]100% от расчетов в магазинах, ну не 100, а 99%. смотрю на опыт стран, которые продвинулись дальше по этому пути.объемы растут, но все равно - по данным НБУ расчеты по картам составляют уже 50% оборота по картам, так что с учетом, что не все проходит по картам, - я бы оценил в 25% оплата по безналу - еще расти и растиу кого есть статистика по торговым сетям, поделитесь, какая доля оплат картамиа способ снижения - уменьшение комиссии или абонплата - не суть важно