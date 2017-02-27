zРадио написав:

Libo написав: Как не радоваться этому? Это же наш сектор. Пусть бегут и побольше.

Что касается отчетности за 2-й квартал, то нынешние цены на акции учитывают этот фактор и никто не ждет выдающихся результатов. Потери второго квартала с лихвой перекрываются теми сотнями миллиардов кеша на счетах корпораций, которые они накопили до пандемии и не знали на что их потратить.

До выборов на рынке ждем новые исторические рекорды. Как не радоваться этому? Это же наш сектор. Пусть бегут и побольше.Что касается отчетности за 2-й квартал, то нынешние цены на акции учитывают этот фактор и никто не ждет выдающихся результатов. Потери второго квартала с лихвой перекрываются теми сотнями миллиардов кеша на счетах корпораций, которые они накопили до пандемии и не знали на что их потратить.До выборов на рынке ждем новые исторические рекорды.

Скоро и вертолетные деньги, и бай-бэки подойдут к концу, и удержать рынок в зеленой зоне будет ой как непросто

Не скажи - плохая отчетность эмитентов да на плохой макро-статистике... Будет еще коррекция однозначно. 2500 SPX, наверняка, повторит. И утянут его туда не упомянутые тобой кэш-машины из мира новаций, а стагнирующий реальный сектор.. А если еще и снятие карантинных ограничений подпортит динамику заболеваемости...