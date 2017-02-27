zРадио написав:Libo написав:Как не радоваться этому? Это же наш сектор. Пусть бегут и побольше.
Что касается отчетности за 2-й квартал, то нынешние цены на акции учитывают этот фактор и никто не ждет выдающихся результатов. Потери второго квартала с лихвой перекрываются теми сотнями миллиардов кеша на счетах корпораций, которые они накопили до пандемии и не знали на что их потратить.
До выборов на рынке ждем новые исторические рекорды.
Не скажи - плохая отчетность эмитентов да на плохой макро-статистике... Будет еще коррекция однозначно. 2500 SPX, наверняка, повторит. И утянут его туда не упомянутые тобой кэш-машины из мира новаций, а стагнирующий реальный сектор. Скоро и вертолетные деньги, и бай-бэки подойдут к концу, и удержать рынок в зеленой зоне будет ой как непросто. А если еще и снятие карантинных ограничений подпортит динамику заболеваемости...
а кто говорил что вертолетные деньги кто-то будет заканчивать - праздник будет продолжаться. Это только у нас главное следовать рекомендациям мвф и не допускать высоких дефицитов и вертолетных денег, а им можно.