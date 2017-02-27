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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5624562556265627

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 375
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 01:33

  zРадио написав:
  Libo написав:Как не радоваться этому? Это же наш сектор. Пусть бегут и побольше. :lol:
Что касается отчетности за 2-й квартал, то нынешние цены на акции учитывают этот фактор и никто не ждет выдающихся результатов. Потери второго квартала с лихвой перекрываются теми сотнями миллиардов кеша на счетах корпораций, которые они накопили до пандемии и не знали на что их потратить. :?
До выборов на рынке ждем новые исторические рекорды. :!:


Не скажи - плохая отчетность эмитентов да на плохой макро-статистике... Будет еще коррекция однозначно. 2500 SPX, наверняка, повторит. И утянут его туда не упомянутые тобой кэш-машины из мира новаций, а стагнирующий реальный сектор. Скоро и вертолетные деньги, и бай-бэки подойдут к концу, и удержать рынок в зеленой зоне будет ой как непросто. А если еще и снятие карантинных ограничений подпортит динамику заболеваемости...


а кто говорил что вертолетные деньги кто-то будет заканчивать - праздник будет продолжаться. :lol: Это только у нас главное следовать рекомендациям мвф и не допускать высоких дефицитов и вертолетных денег, а им можно. :lol:
Alex2007
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