#<1 ... 5624562556265627 Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года? Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 375 25.01-25.5 5% 20 25.51-26.0 3% 10 26.01-26.5 7% 26 26.51-27.0 10% 38 27.01-27.5 14% 52 27.51-28.0 13% 50 28.01-28.5 9% 35 28.51-29.0 11% 40 29.01-29.5 5% 18 29.51-30.0 4% 14 больше 30 19% 72 Всього голосів : 375 Додано: Вів 09 чер, 2020 01:33 zРадио написав: Libo написав: Как не радоваться этому? Это же наш сектор. Пусть бегут и побольше.

Что касается отчетности за 2-й квартал, то нынешние цены на акции учитывают этот фактор и никто не ждет выдающихся результатов. Потери второго квартала с лихвой перекрываются теми сотнями миллиардов кеша на счетах корпораций, которые они накопили до пандемии и не знали на что их потратить.

До выборов на рынке ждем новые исторические рекорды. Как не радоваться этому? Это же наш сектор. Пусть бегут и побольше.Что касается отчетности за 2-й квартал, то нынешние цены на акции учитывают этот фактор и никто не ждет выдающихся результатов. Потери второго квартала с лихвой перекрываются теми сотнями миллиардов кеша на счетах корпораций, которые они накопили до пандемии и не знали на что их потратить.До выборов на рынке ждем новые исторические рекорды.



Не скажи - плохая отчетность эмитентов да на плохой макро-статистике... Будет еще коррекция однозначно. 2500 SPX, наверняка, повторит. И утянут его туда не упомянутые тобой кэш-машины из мира новаций, а стагнирующий реальный сектор. Скоро и вертолетные деньги, и бай-бэки подойдут к концу, и удержать рынок в зеленой зоне будет ой как непросто . А если еще и снятие карантинных ограничений подпортит динамику заболеваемости... Не скажи - плохая отчетность эмитентов да на плохой макро-статистике... Будет еще коррекция однозначно. 2500 SPX, наверняка, повторит. И утянут его туда не упомянутые тобой кэш-машины из мира новаций, а стагнирующий реальный сектор.. А если еще и снятие карантинных ограничений подпортит динамику заболеваемости...



а кто говорил что вертолетные деньги кто-то будет заканчивать - праздник будет продолжаться. Это только у нас главное следовать рекомендациям мвф и не допускать высоких дефицитов и вертолетных денег, а им можно.

думаю, що в США тема бунтів притихне і ойра піде вниз до долара думаю, що в США тема бунтів притихне і ойра піде вниз до долара



ФРС запустила «тихую девальвацию» доллара



Включенный на небывалую прежде мощность печатный станок Федеральной резервной системы подарил Дональду Трампу то, о чем президент США просил больше трех лет.

По мере того, как ФРС заливает рынки денежной эмиссией, финансируя рекордный в истории дефицит американского бюджета, доллар дешевеет к большинству мировых валют и к началу июня упал ниже уровней, на которых начинал год.

С середины марта, когда ФРС опустила до нуля процентные ставки и начала выкуп на рынке государственных облигаций, корпоративных и коммерческих бумаг, а также паев биржевых фондов, - индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым валютам, просел на 7,2%.

В пятницу, 5 июня, он падал до отметки 96,43 пункта, минимальной с начала кризиса, а на 19.55 мск понедельника снижается на 0,16%, до 96,76 пункта.

Фактически ФРС провела «тихую девальвацию» доллара, которая не попала на радары инвесторов, увлеченных коронавирусной паникой, отмечает Шон Дарби, главный стратег Jefferies по акциям.

Дешевеющий доллар транслируется в рост цен на сырье и повышение фондовых индексов, констатирует Дарби. Так, ралли нефти, металлов и рынков акций превращается в инфляцию в валюты, в которой они номинированы.

Курс евро к доллару c 1,06 20 марта вырос до 1,1385 доллара за евро в конце прошлой недели. Британский фунт c 1,14 доллара на пике кризис подорожал до 1,27.

Доллар становится дешевле по мере того, как долларов становится все больше. За три месяца баланс ФРС вырос на 2,859 триллиона долларов - такую сумму американский центробанк закачал в рынки, скупая активы и выдавая кредиты репо.

Европейский ЦБ, Банк Японии и Банк Англии пока отстают от Федрезерва: их суммарный баланс вырос на 2 триллиона долларов с начала года, оценивают BofA Global Research. На заседании в четверг, 4 июня, ЕЦБ объявил о расширении программы экстренного QE на 600 млрд евро, до 1,35 триллиона евро.

Снижение доллара - это сигнал улучшения аппетита к риску: имея «подушку безопасности» в виде неограниченной ликвидности от ФРС инвесторы уходят из кэша в рисковые активы, констатирует портфельный управляющий QMA Эд Кэмпбелл.

ФРС, скорее всего, будет сохранять приверженность политике стимулирования, пока безработица не приблизится к уровню полной занятости в 4,1%, говорит Джулия Коронадо, партнер MacroPolicy Perspectives LLC и бывший экономист ФРС: «Они не скажут, что пора приступать к сворачиванию стимулов. Они не расслабятся, когда увидят, что их стратегия сработала».

Снижение доллара, впрочем, сдерживает то, что одновременно с «печатным станком» власти США одновременно запустили «долларовый пылесос», вытягивающий эмиссию в федеральный бюджет. Американский Минфин за март-май занял на рынке 2,312 трлн долларов, финансируя программы помощи экономике и накапливая запасы на счетах в ФРС (1,5 трлн долларов на 3 июня).

Общий объем мер по поддержке экономики в крупнейших странах мира, по оценке МВФ, перевалил за 10 триллионов долларов. Финансировать пакеты помощи бизнесу и населению власти намерены за счет долга и эмиссионных вливаний ЦБ.

На конец мая баланс четырех ключевых ценробанков - в США, Европе, Британии и Японии - достиг 25 трлн долларов, а к концу года может приблизиться к отметке 28 триллионов, прогнозирует BofA.

Дополнительные вливания придут от ЕЦБ (на 9% ВВП), Банка Англии (на 16% ВВП) и Банка Японии (на 14% ВВП), тогда как ФРС поставит на паузу «денежный конвейер», добавив лишь 2% ВВП к балансу, прогнозирует Bof.



https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/f ... 1029289923



