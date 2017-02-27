ФРС запустила «тихую девальвацию» доллара

Включенный на небывалую прежде мощность печатный станок Федеральной резервной системы подарил Дональду Трампу то, о чем президент США просил больше трех лет.По мере того, как ФРС заливает рынки денежной эмиссией, финансируя рекордный в истории дефицит американского бюджета, доллар дешевеет к большинству мировых валют и к началу июня упал ниже уровней, на которых начинал год.С середины марта, когда ФРС опустила до нуля процентные ставки и начала выкуп на рынке государственных облигаций, корпоративных и коммерческих бумаг, а также паев биржевых фондов, - индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым валютам, просел на 7,2%.В пятницу, 5 июня, он падал до отметки 96,43 пункта, минимальной с начала кризиса, а на 19.55 мск понедельника снижается на 0,16%, до 96,76 пункта.Фактически ФРС провела «тихую девальвацию» доллара, которая не попала на радары инвесторов, увлеченных коронавирусной паникой, отмечает Шон Дарби, главный стратег Jefferies по акциям.Дешевеющий доллар транслируется в рост цен на сырье и повышение фондовых индексов, констатирует Дарби. Так, ралли нефти, металлов и рынков акций превращается в инфляцию в валюты, в которой они номинированы.Курс евро к доллару c 1,06 20 марта вырос до 1,1385 доллара за евро в конце прошлой недели. Британский фунт c 1,14 доллара на пике кризис подорожал до 1,27.Доллар становится дешевле по мере того, как долларов становится все больше. За три месяца баланс ФРС вырос на 2,859 триллиона долларов - такую сумму американский центробанк закачал в рынки, скупая активы и выдавая кредиты репо.Европейский ЦБ, Банк Японии и Банк Англии пока отстают от Федрезерва: их суммарный баланс вырос на 2 триллиона долларов с начала года, оценивают BofA Global Research. На заседании в четверг, 4 июня, ЕЦБ объявил о расширении программы экстренного QE на 600 млрд евро, до 1,35 триллиона евро.Снижение доллара - это сигнал улучшения аппетита к риску: имея «подушку безопасности» в виде неограниченной ликвидности от ФРС инвесторы уходят из кэша в рисковые активы, констатирует портфельный управляющий QMA Эд Кэмпбелл.ФРС, скорее всего, будет сохранять приверженность политике стимулирования, пока безработица не приблизится к уровню полной занятости в 4,1%, говорит Джулия Коронадо, партнер MacroPolicy Perspectives LLC и бывший экономист ФРС: «Они не скажут, что пора приступать к сворачиванию стимулов. Они не расслабятся, когда увидят, что их стратегия сработала».Снижение доллара, впрочем, сдерживает то, что одновременно с «печатным станком» власти США одновременно запустили «долларовый пылесос», вытягивающий эмиссию в федеральный бюджет. Американский Минфин за март-май занял на рынке 2,312 трлн долларов, финансируя программы помощи экономике и накапливая запасы на счетах в ФРС (1,5 трлн долларов на 3 июня).Общий объем мер по поддержке экономики в крупнейших странах мира, по оценке МВФ, перевалил за 10 триллионов долларов. Финансировать пакеты помощи бизнесу и населению власти намерены за счет долга и эмиссионных вливаний ЦБ.На конец мая баланс четырех ключевых ценробанков - в США, Европе, Британии и Японии - достиг 25 трлн долларов, а к концу года может приблизиться к отметке 28 триллионов, прогнозирует BofA.Дополнительные вливания придут от ЕЦБ (на 9% ВВП), Банка Англии (на 16% ВВП) и Банка Японии (на 14% ВВП), тогда как ФРС поставит на паузу «денежный конвейер», добавив лишь 2% ВВП к балансу, прогнозирует Bof.