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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5623562456255626

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 375
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 00:04

  Амвросий написав:
  jump написав:"ДТЕК ВДЕ" Ахметова за рік збільшила чистий прибуток на 119%


ну вот, а говорили что доходы у бизнеса падают)))


это просто очень умелые предприниматели. не все такие талантливые...
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 00:21

  Libo написав:Как не радоваться этому? Это же наш сектор. Пусть бегут и побольше. :lol:
Что касается отчетности за 2-й квартал, то нынешние цены на акции учитывают этот фактор и никто не ждет выдающихся результатов. Потери второго квартала с лихвой перекрываются теми сотнями миллиардов кеша на счетах корпораций, которые они накопили до пандемии и не знали на что их потратить. :?
До выборов на рынке ждем новые исторические рекорды. :!:


Не скажи - плохая отчетность эмитентов да на плохой макро-статистике... Будет еще коррекция однозначно. 2500 SPX, наверняка, повторит. И утянут его туда не упомянутые тобой кэш-машины из мира новаций, а стагнирующий реальный сектор. Скоро и вертолетные деньги, и бай-бэки подойдут к концу, и удержать рынок в зеленой зоне будет ой как непросто. А если еще и снятие карантинных ограничений подпортит динамику заболеваемости...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 01:33

  zРадио написав:
  Libo написав:Как не радоваться этому? Это же наш сектор. Пусть бегут и побольше. :lol:
Что касается отчетности за 2-й квартал, то нынешние цены на акции учитывают этот фактор и никто не ждет выдающихся результатов. Потери второго квартала с лихвой перекрываются теми сотнями миллиардов кеша на счетах корпораций, которые они накопили до пандемии и не знали на что их потратить. :?
До выборов на рынке ждем новые исторические рекорды. :!:


Не скажи - плохая отчетность эмитентов да на плохой макро-статистике... Будет еще коррекция однозначно. 2500 SPX, наверняка, повторит. И утянут его туда не упомянутые тобой кэш-машины из мира новаций, а стагнирующий реальный сектор. Скоро и вертолетные деньги, и бай-бэки подойдут к концу, и удержать рынок в зеленой зоне будет ой как непросто. А если еще и снятие карантинных ограничений подпортит динамику заболеваемости...


а кто говорил что вертолетные деньги кто-то будет заканчивать - праздник будет продолжаться. :lol: Это только у нас главное следовать рекомендациям мвф и не допускать высоких дефицитов и вертолетных денег, а им можно. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 07:24

  flyman написав:
  proftpd66 написав:Что по евро ?

думаю, що в США тема бунтів притихне і ойра піде вниз до долара


ФРС запустила «тихую девальвацию» доллара

Включенный на небывалую прежде мощность печатный станок Федеральной резервной системы подарил Дональду Трампу то, о чем президент США просил больше трех лет.
По мере того, как ФРС заливает рынки денежной эмиссией, финансируя рекордный в истории дефицит американского бюджета, доллар дешевеет к большинству мировых валют и к началу июня упал ниже уровней, на которых начинал год.
С середины марта, когда ФРС опустила до нуля процентные ставки и начала выкуп на рынке государственных облигаций, корпоративных и коммерческих бумаг, а также паев биржевых фондов, - индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым валютам, просел на 7,2%.
В пятницу, 5 июня, он падал до отметки 96,43 пункта, минимальной с начала кризиса, а на 19.55 мск понедельника снижается на 0,16%, до 96,76 пункта.
 Фактически ФРС провела «тихую девальвацию» доллара, которая не попала на радары инвесторов, увлеченных коронавирусной паникой, отмечает Шон Дарби, главный стратег Jefferies по акциям.
Дешевеющий доллар транслируется в рост цен на сырье и повышение фондовых индексов, констатирует Дарби. Так, ралли нефти, металлов и рынков акций превращается в инфляцию в валюты, в которой они номинированы.
Курс евро к доллару c 1,06 20 марта вырос до 1,1385 доллара за евро в конце прошлой недели. Британский фунт c 1,14 доллара на пике кризис подорожал до 1,27.
Доллар становится дешевле по мере того, как долларов становится все больше. За три месяца баланс ФРС вырос на 2,859 триллиона долларов - такую сумму американский центробанк закачал в рынки, скупая активы и выдавая кредиты репо.
Европейский ЦБ, Банк Японии и Банк Англии пока отстают от Федрезерва: их суммарный баланс вырос на 2 триллиона долларов с начала года, оценивают BofA Global Research. На заседании в четверг, 4 июня, ЕЦБ объявил о расширении программы экстренного QE на 600 млрд евро, до 1,35 триллиона евро.
Снижение доллара - это сигнал улучшения аппетита к риску: имея «подушку безопасности» в виде неограниченной ликвидности от ФРС инвесторы уходят из кэша в рисковые активы, констатирует портфельный управляющий QMA Эд Кэмпбелл.
ФРС, скорее всего, будет сохранять приверженность политике стимулирования, пока безработица не приблизится к уровню полной занятости в 4,1%, говорит Джулия Коронадо, партнер MacroPolicy Perspectives LLC и бывший экономист ФРС: «Они не скажут, что пора приступать к сворачиванию стимулов. Они не расслабятся, когда увидят, что их стратегия сработала».
Снижение доллара, впрочем, сдерживает то, что одновременно с «печатным станком» власти США одновременно запустили «долларовый пылесос», вытягивающий эмиссию в федеральный бюджет. Американский Минфин за март-май занял на рынке 2,312 трлн долларов, финансируя программы помощи экономике и накапливая запасы на счетах в ФРС (1,5 трлн долларов на 3 июня).
Общий объем мер по поддержке экономики в крупнейших странах мира, по оценке МВФ, перевалил за 10 триллионов долларов. Финансировать пакеты помощи бизнесу и населению власти намерены за счет долга и эмиссионных вливаний ЦБ.
На конец мая баланс четырех ключевых ценробанков - в США, Европе, Британии и Японии - достиг 25 трлн долларов, а к концу года может приблизиться к отметке 28 триллионов, прогнозирует BofA.
Дополнительные вливания придут от ЕЦБ (на 9% ВВП), Банка Англии (на 16% ВВП) и Банка Японии (на 14% ВВП), тогда как ФРС поставит на паузу «денежный конвейер», добавив лишь 2% ВВП к балансу, прогнозирует Bof.

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/f ... 1029289923

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 07:58

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Деньги надо уметь считать. Тогда они будут.

Деньги надо уметь считать в процессе зарабатывания. Тогда они будут, и можно будет их тратить легко, не проводя исследования на уровне диссертации перед походом в гастроном.

Миф о возможности разбогатеть экономя культивируется только для того, чтобы за очень дорого продавать нам бесполезную экономию.


Совершенно верно.
Можно ли разбогатеть, лишь продавая свой труд, лишь экономя и ограничивая себя?
Никоим образом. З/п этого всего лишь средство для воспроизводства вашей рабочей силы. Чтоб вы до завтра не окачурились и пришли опять на работу. А послезавтра привели на ваше рабочее место вместо себя своего сына.
Так что своим трудом не разбогатеешь.
А как тогда можно стать богатым? :roll:
Кто эти богатые люди?
А это те, кто делают деньги из ничего, из воздуха, это те, кому Иисус переворачивал столы:
1. процентщики;
2. менялы;
3. оценщики.
Самая высокая норма прибыли - берешь бесплатный воздух и делаешь из него деньги. Легально только так. Только эти три сектора экономики.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 08:04

  Libo написав:
  flyman написав:
  proftpd66 написав:Что по евро ?

думаю, що в США тема бунтів притихне і ойра піде вниз до долара


ФРС запустила «тихую девальвацию» доллара

Включенный на небывалую прежде мощность печатный станок Федеральной резервной системы подарил Дональду Трампу то, о чем президент США просил больше трех лет.
По мере того, как ФРС заливает рынки денежной эмиссией, финансируя рекордный в истории дефицит американского бюджета, доллар дешевеет к большинству мировых валют и к началу июня упал ниже уровней, на которых начинал год.
С середины марта, когда ФРС опустила до нуля процентные ставки и начала выкуп на рынке государственных облигаций, корпоративных и коммерческих бумаг, а также паев биржевых фондов, - индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым валютам, просел на 7,2%.
В пятницу, 5 июня, он падал до отметки 96,43 пункта, минимальной с начала кризиса, а на 19.55 мск понедельника снижается на 0,16%, до 96,76 пункта.
 Фактически ФРС провела «тихую девальвацию» доллара, которая не попала на радары инвесторов, увлеченных коронавирусной паникой, отмечает Шон Дарби, главный стратег Jefferies по акциям.
Дешевеющий доллар транслируется в рост цен на сырье и повышение фондовых индексов, констатирует Дарби. Так, ралли нефти, металлов и рынков акций превращается в инфляцию в валюты, в которой они номинированы.
Курс евро к доллару c 1,06 20 марта вырос до 1,1385 доллара за евро в конце прошлой недели. Британский фунт c 1,14 доллара на пике кризис подорожал до 1,27.
Доллар становится дешевле по мере того, как долларов становится все больше. За три месяца баланс ФРС вырос на 2,859 триллиона долларов - такую сумму американский центробанк закачал в рынки, скупая активы и выдавая кредиты репо.
Европейский ЦБ, Банк Японии и Банк Англии пока отстают от Федрезерва: их суммарный баланс вырос на 2 триллиона долларов с начала года, оценивают BofA Global Research. На заседании в четверг, 4 июня, ЕЦБ объявил о расширении программы экстренного QE на 600 млрд евро, до 1,35 триллиона евро.
Снижение доллара - это сигнал улучшения аппетита к риску: имея «подушку безопасности» в виде неограниченной ликвидности от ФРС инвесторы уходят из кэша в рисковые активы, констатирует портфельный управляющий QMA Эд Кэмпбелл.
ФРС, скорее всего, будет сохранять приверженность политике стимулирования, пока безработица не приблизится к уровню полной занятости в 4,1%, говорит Джулия Коронадо, партнер MacroPolicy Perspectives LLC и бывший экономист ФРС: «Они не скажут, что пора приступать к сворачиванию стимулов. Они не расслабятся, когда увидят, что их стратегия сработала».
Снижение доллара, впрочем, сдерживает то, что одновременно с «печатным станком» власти США одновременно запустили «долларовый пылесос», вытягивающий эмиссию в федеральный бюджет. Американский Минфин за март-май занял на рынке 2,312 трлн долларов, финансируя программы помощи экономике и накапливая запасы на счетах в ФРС (1,5 трлн долларов на 3 июня).
Общий объем мер по поддержке экономики в крупнейших странах мира, по оценке МВФ, перевалил за 10 триллионов долларов. Финансировать пакеты помощи бизнесу и населению власти намерены за счет долга и эмиссионных вливаний ЦБ.
На конец мая баланс четырех ключевых ценробанков - в США, Европе, Британии и Японии - достиг 25 трлн долларов, а к концу года может приблизиться к отметке 28 триллионов, прогнозирует BofA.
Дополнительные вливания придут от ЕЦБ (на 9% ВВП), Банка Англии (на 16% ВВП) и Банка Японии (на 14% ВВП), тогда как ФРС поставит на паузу «денежный конвейер», добавив лишь 2% ВВП к балансу, прогнозирует Bof.

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/f ... 1029289923



Спасибо, но япошки вас не слышат , сейчас бы уже подняли до 1.3 евро :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 08:12

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Деньги надо уметь считать. Тогда они будут.

Деньги надо уметь считать в процессе зарабатывания. Тогда они будут, и можно будет их тратить легко, не проводя исследования на уровне диссертации перед походом в гастроном.

Миф о возможности разбогатеть экономя культивируется только для того, чтобы за очень дорого продавать нам бесполезную экономию.


Совершенно верно.
Возвращаясь к описанному тут случаю компа за 50 тысяч гривен и раздумий об 1 проценте и тд. Это просто сигнал свыше, что это не твой товар, надо обратиться к компу подешевле.
Известная схема - покупка телефона - это ты получаешь зарплату(доход) за месяц и просто идешь себе его и покупаешь, без всяких напряженных мыслей, максимум ограничиваешь свои другие желания в течение месяца, комп - две зарплаты и два месяца повседневных ограничений желаний. Всё остальное - это излишний апломб и несоответствующие доходам амбиции.
Единственное исключение квартира для личного проживания.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:это золото и серебро

Від Миколи Гонти :lol: :lol: :lol:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:А это те, кто делают деньги из ничего, из воздуха

так это наши люди)

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Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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