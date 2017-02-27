somilitark написав:Однако, постоянное присутствие НБУ на торгах намекает на очень серьезные намерения продавцов. Завтра посмотрим на выкупленный объем.
Всю неделю на горизонте было не видать даже поводов для выкупа,а тут вдруг целое ведро для резервов.
Может Нафтогаз показал уши,вот и НБУ бегом прискакал на пикничёк? Последнюю пшеницу сливаем из резервов,гуляем на все короче.
До этого Ситибанк отоваривали,настало время черпачков для главного банка страны)))
На миняйле под вечер появились покупки по 90,это так на операторов послеобеденный рыжик повлиял,что приёмы подросли?
Нема пшениці в резервах... Оприлюднили дані, що близько 2700 вагонів зерна на суму 800 мільйонів гривень в Держрезерві з’їли миші! Це до розповіді сильних аналітиків, що треба зберігати зерно до весни, а там буде хороший прибуток! Ото на елеваторах і складах Держрезерву хтось і на зберігав! Станом на сьогодні відсутність тепла є перешкодою для нормального розвитку рослин! А на календарі вже другий день літа! Такого холодного травня і початку літа я не пам’ятаю! Вологи більш ніж достатньо! Але цього не досить!
Qwerty. мені здається, що ти досить юний і не маєш спостережень щодо клімату:
Основні тези: 1. Середньо-річна температура приблизно стабільна: "зимою не змерз - літом не зігрієшся" 2. Бувають аномалії, напр. я пам"ятаю що травень часто буває холодний, і навіть на 1 Травня сніг в Тернополі кілька разів, а на Поліссі заморозки на початку червня. Останні кілька років травень мав +30С, і це було аномально, як і безсніжна зима, або 5-6 років тому сніг у в березні випало на 1м+ висотою. Бували роки, що червень-липень дощі, і температура до 20С, а потім в серпні +30С+ та сухо. Але загалом див. п.1. (тобто по тепературі і опадам середньо річна стабільна, з певним повзучим трендом на потепління в останні десятиліття на якісь долі градуса) 3. Клімат сповзає до глобального потепління, льодовики тануть, це означає, що вологи стає більше, клімат мякшає, зими не такі зимні, а літа не такі сухі. 4. Спалювання вуглеводнів вивільняє вуглець для засвоєння рослинами і вони маючи більше тепла, вологи, вуглеця краще ростуть і дають ліпші урожаї.[/quote] А мені здається, що ти досить тупий і не знаєш як розмовляти з набагато старшими за тебе людьми! Можеш свої спостереження засунути собі в одне місце! В нього якісь бували роки... З повзучим трендом! Куди ти там повзеш зі своїми трендом я не знаю, але звертатися на ти до мене непотрібно! Такі як ти в мене на фермі навоз викидають, від якого випари йдуть вуглеводнів і з початку він дуже теплий! І танення льодовиків тут ні до чого! Ще напиши, що кожен рік на рік не схожий, щоб проявити свої спостереження!
heineken написав:Сегодня ПДВ налили на 5 126,5 млн гривень. Всего за месяц 11982 млн
В прошлом мае было 12,936 млрд
Падение промышленного производства и экспорта больше,чем падение возмещения НДС.Таки скрутки с возмещением работают?
А коли вони не працювали?! І яким боком вони до промислового виробництва чи експорту?! На те вони і скрутки! Правда це не часи Микіля Яніча! Ось той був майстром! Ну і родоначальником цього над прибуткового бізнесу! Кабінетики тодішні на 15квадратів, персонал 20 фірм з п’яти чоловік, ну і податкові накладні на мільярди гривень виписані в тому маленькому офісі за один день і проведені між цими фірмами! І своєчасне відшкодування! Ніяких затримок! І зарплата отим 5 чоловікам по 500 баксів! Зайвого не переплачували - ні в оренді офісу, ні в закупівлі оргтехніки, ні в зарплаті!
Знаю, що прочитаєте це днів через два-три, але... Спробуйте писати без знаків оклику. А то вуха закладає... Дякую.[/quote] Спробую. Але про часи Микіля Яновіча, особливо початок його діяльності на посаді очільника податкової України писати можна тільки з такими знаками. Веселі були часи. Грошовиті.
Включенный на небывалую прежде мощность печатный станок Федеральной резервной системы подарил Дональду Трампу то, о чем президент США просил больше трех лет. По мере того, как ФРС заливает рынки денежной эмиссией, финансируя рекордный в истории дефицит американского бюджета, доллар дешевеет к большинству мировых валют
Чим це загрожує валютним заощадженням (долар) і як їх убезпечити, якщо на нерухомість не вистачає, а ложки-срібло-золото купувати не маю наміру? Дякую)