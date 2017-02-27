RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5625562656275628>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 375
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:37

Всем спасибо! Как-то неожиданно, появились эти штучки :) :oops:
Хорошего дня!
Patrick
 
Повідомлень: 832
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1230 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:38

Евро кажется не пойдет дальше 1,13.

Сливать по 30. Пока есть такое предложение?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 22.12.16
Подякував: 220 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:50

  flyman написав:
  Qwerty написав:
  somilitark написав:Однако, постоянное присутствие НБУ на торгах намекает на очень серьезные намерения продавцов. Завтра посмотрим на выкупленный объем.


Всю неделю на горизонте было не видать даже поводов для выкупа,а тут вдруг целое ведро для резервов.

Может Нафтогаз показал уши,вот и НБУ бегом прискакал на пикничёк?
Последнюю пшеницу сливаем из резервов,гуляем на все короче.

До этого Ситибанк отоваривали,настало время черпачков для главного банка страны)))

На миняйле под вечер появились покупки по 90,это так на операторов послеобеденный рыжик повлиял,что приёмы подросли?

Нема пшениці в резервах... Оприлюднили дані, що близько 2700 вагонів зерна на суму 800 мільйонів гривень в Держрезерві з’їли миші! Це до розповіді сильних аналітиків, що треба зберігати зерно до весни, а там буде хороший прибуток! Ото на елеваторах і складах Держрезерву хтось і на зберігав!
Станом на сьогодні відсутність тепла є перешкодою для нормального розвитку рослин! А на календарі вже другий день літа! Такого холодного травня і початку літа я не пам’ятаю! Вологи більш ніж достатньо! Але цього не досить!

Qwerty.
мені здається, що ти досить юний і не маєш спостережень щодо клімату:

Основні тези:
1. Середньо-річна температура приблизно стабільна: "зимою не змерз - літом не зігрієшся"
2. Бувають аномалії, напр. я пам"ятаю що травень часто буває холодний, і навіть на 1 Травня сніг в Тернополі кілька разів, а на Поліссі заморозки на початку червня. Останні кілька років травень мав +30С, і це було аномально, як і безсніжна зима, або 5-6 років тому сніг у в березні випало на 1м+ висотою.
Бували роки, що червень-липень дощі, і температура до 20С, а потім в серпні +30С+ та сухо.
Але загалом див. п.1. (тобто по тепературі і опадам середньо річна стабільна, з певним повзучим трендом на потепління в останні десятиліття на якісь долі градуса)
3. Клімат сповзає до глобального потепління, льодовики тануть, це означає, що вологи стає більше, клімат мякшає, зими не такі зимні, а літа не такі сухі.
4. Спалювання вуглеводнів вивільняє вуглець для засвоєння рослинами і вони маючи більше тепла, вологи, вуглеця краще ростуть і дають ліпші урожаї.[/quote]
А мені здається, що ти досить тупий і не знаєш як розмовляти з набагато старшими за тебе людьми! Можеш свої спостереження засунути собі в одне місце! В нього якісь бували роки... З повзучим трендом! Куди ти там повзеш зі своїми трендом я не знаю, але звертатися на ти до мене непотрібно! Такі як ти в мене на фермі навоз викидають, від якого випари йдуть вуглеводнів і з початку він дуже теплий! І танення льодовиків тут ні до чого!
Ще напиши, що кожен рік на рік не схожий, щоб проявити свої спостереження!
Qwerty
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 25.02.15
Подякував: 321 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Евро кажется не пойдет дальше 1,13.

Сливать по 30. Пока есть такое предложение?
пойдёт, ждите.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3725
З нами з: 06.04.16
Подякував: 834 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:54

  Искатель написав:
  Qwerty написав:
  heineken написав:Сегодня ПДВ налили на 5 126,5 млн гривень.
Всего за месяц 11982 млн

В прошлом мае было 12,936 млрд

Падение промышленного производства и экспорта больше,чем падение возмещения НДС.Таки скрутки с возмещением работают? :oops:

А коли вони не працювали?! І яким боком вони до промислового виробництва чи експорту?! На те вони і скрутки! Правда це не часи Микіля Яніча! Ось той був майстром! Ну і родоначальником цього над прибуткового бізнесу! Кабінетики тодішні на 15квадратів, персонал 20 фірм з п’яти чоловік, ну і податкові накладні на мільярди гривень виписані в тому маленькому офісі за один день і проведені між цими фірмами! І своєчасне відшкодування! Ніяких затримок! І зарплата отим 5 чоловікам по 500 баксів! Зайвого не переплачували - ні в оренді офісу, ні в закупівлі оргтехніки, ні в зарплаті!

Знаю, що прочитаєте це днів через два-три, але... Спробуйте писати без знаків оклику. А то вуха закладає...
Дякую.[/quote]
Спробую. Але про часи Микіля Яновіча, особливо початок його діяльності на посаді очільника податкової України писати можна тільки з такими знаками. Веселі були часи. Грошовиті.
Qwerty
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 25.02.15
Подякував: 321 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:58

  proftpd66 написав:Евро кажется не пойдет дальше 1,13.

Сливать по 30. Пока есть такое предложение?

Что интересно, в Киеве в проверенных обменках можно купить евро по 1,113 - 1,119
https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... &order=asc
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8526
З нами з: 21.09.12
Подякував: 864 раз.
Подякували: 1352 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:01

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:Евро кажется не пойдет дальше 1,13.

Сливать по 30. Пока есть такое предложение?
пойдёт, ждите.


Просто гривна может пойти на 25.5

Сливать нужно будет по 27-29 из-за этого
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 22.12.16
Подякував: 220 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:06

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Евро кажется не пойдет дальше 1,13.

Сливать по 30. Пока есть такое предложение?

Что интересно, в Киеве в проверенных обменках можно купить евро по 1,113 - 1,119
https://minfin.com.ua/currency/auction/ ... &order=asc



Да,да...и по 1.117-1.118 покупка....на том же сайте :mrgreen:
komant733
 
Повідомлень: 222
З нами з: 07.03.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:09

ФРС запустила «тихую девальвацию» доллара

Включенный на небывалую прежде мощность печатный станок Федеральной резервной системы подарил Дональду Трампу то, о чем президент США просил больше трех лет.
По мере того, как ФРС заливает рынки денежной эмиссией, финансируя рекордный в истории дефицит американского бюджета, доллар дешевеет к большинству мировых валют


Чим це загрожує валютним заощадженням (долар) і як їх убезпечити, якщо на нерухомість не вистачає, а ложки-срібло-золото купувати не маю наміру? Дякую)
Alla77777
 
Повідомлень: 14
З нами з: 17.12.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:18

Альфа онлайн 26.66
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8609
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5625562656275628>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 42, 43, 44
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
438 93676
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 00:47
jora
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1927, 1928, 1929
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19284 2354662
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2020 20:40
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6983 1570900
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2020 12:17
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.