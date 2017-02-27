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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5625562656275628

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 375
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:21

  Alla77777 написав:Чим це загрожує валютним заощадженням (долар) і як їх убезпечити, якщо на нерухомість не вистачає, а ложки-срібло-золото купувати не маю наміру? Дякую)


Ось і даремно. :( Тоді нерухомість, земля, бізнес, акції, власна краса і омолодження, діти та їх освіта, здоров'я, вигідна пара. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:33

Будут что-то размещать ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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  #<1 ... 5625562656275628
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