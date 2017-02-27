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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:21
Alla77777 написав:
Чим це загрожує валютним заощадженням (долар) і як їх убезпечити, якщо на нерухомість не вистачає, а ложки-срібло-золото купувати не маю наміру? Дякую)
Ось і даремно.
Тоді нерухомість, земля, бізнес, акції, власна краса і омолодження, діти та їх освіта, здоров'я, вигідна пара.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 10:33
Будут что-то размещать ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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