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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5625562656275628

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 375
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:33

Будут что-то размещать ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:49

Сегодня МВФ будет рассматривать вопрос выделения кредита Украине. Завтра и послезавтра, следом за нами, в очереди - такие "развитые" страны как Гватемала, Танзания и Руанда.

Есть стойкое ощущение, что, как в свое время и говорила уже экс-министр Маркарова, этот кредит МВФ станет для Украины последним. Причем в любом случае. Либо мы, опустившись на дно, оттолкнемся от него, либо увязнем там уже без шансов и начнем как Аргентина объявлять дефолты, один за другим.

Нужен эффективный прорыв, иначе будет полный провал

https://t.me/sorosata/369
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.06.2020..............................26,6404
Доллар прибавил 4 копейки.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе приподнялись на 1.5 копейки. После 11 выросли на 1.5 копейки, сузив спред до рабочих 2 копеек. К 12 прибавили еще 2 копейки. Начавшийся до весьма запоздавшей сегодня активной фазы торгов рост курса доллара отражает его укрепление в мире. Относительно евро на данный момент гривна укрепилась.
НБУ в пятницу купил 223 млн.
Остатки на коррсчетах сократились. Это сокращение произошло за счет серьезного увеличения объемов недельных сертификатов. При этом объем суточных сертификатов сократился незначительно. Серьезно смягчила отток ликвидности интервенция НБУ. Расходы казначейства уравновесились обналичкой, автономные факторы вышли в ноль. По рефинансированию банков не было ни привлечения, ни погашения.

В четверг объем валютного рынка сократился с 374.7 до 366.3 млн. Чистый спрос составил чуть менее 300 млн. Объемы клиентских операций сократились в большей срепени, чем общие, доминирование предложения сохранялось.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Сливать по 30. Пока есть такое предложение?

ты, Сельский Валютчик ? нет 30 уже нигде на прием
SILVER_UA
 
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