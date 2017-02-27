Вкладчик1234 написав:Сегодня МВФ будет рассматривать вопрос выделения кредита Украине. Завтра и послезавтра, следом за нами, в очереди - такие "развитые" страны как Гватемала, Танзания и Руанда.
Есть стойкое ощущение, что, как в свое время и говорила уже экс-министр Маркарова, этот кредит МВФ станет для Украины последним. Причем в любом случае. Либо мы, опустившись на дно, оттолкнемся от него, либо увязнем там уже без шансов и начнем как Аргентина объявлять дефолты, один за другим.
Спили мушку и не рассказывай про дефолт Аргентины. Уже долгое время ETF аргентинских акции самые доходные и привлекательные в мире, на первом месте. +17% за май. В долларах. Посчитай в год. Так не дефолтятся. За таким выстраиваются в очередь.
Вкладчик1234 написав:Сегодня МВФ будет рассматривать вопрос выделения кредита Украине. Завтра и послезавтра, следом за нами, в очереди - такие "развитые" страны как Гватемала, Танзания и Руанда.
Есть стойкое ощущение, что, как в свое время и говорила уже экс-министр Маркарова, этот кредит МВФ станет для Украины последним. Причем в любом случае. Либо мы, опустившись на дно, оттолкнемся от него, либо увязнем там уже без шансов и начнем как Аргентина объявлять дефолты, один за другим.
Нужен эффективный прорыв, иначе будет полный провал
zРадио написав:Всемирный Банк ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020-м до 5,2% при условии, что карантин до конца года не повторится. Глубина падения - наибольшая со времен Второй Мировой (в 2009-м глубина падения составила 1,7%).
Американские индексы продолжают бить новые рекорды
Я в курсе, наблюдаю. И радоваться не спешу - эмиссионные деньги бегут в спекулятивный сектор в то время, когда производство и потребительский спрос падают. США близки к дефляции (а может уже в ней, просто в статистику еще не попало)...
Будем посмотреть на развязку. В июле начнет публиковаться корп. отчетность за 2-й квартал, где у всех, кроме диджитала, будут жутко плохие результаты. Обратите на это внимание, если торгуете
Это как раз то,о чем я твержу уже давно.Реал и вирт отличаются.В реальной экономике близицца оппа,а рынки надувают в космос,толпы свиней потеряли страх и не боятся ножей,спрос внизу и это при включенном печатном станке,грозит дефляция и затяжная депрессия,а нам чешут про крах доллара и мега инфляцию.Она будет лишь в том случае,если улучшатся потребительские настроения,ВВП пойдет в рост,а безработица вниз,да ещё нужно,чтобы ФРС не захотела убирать избыточную ликвидность с рынка.Тогда да, доллар вниз.А пока до этого,как до Уханя раком.