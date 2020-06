Додано: Вів 09 чер, 2020 13:14

Вкладчик1234 написав: Сегодня МВФ будет рассматривать вопрос выделения кредита Украине. Завтра и послезавтра, следом за нами, в очереди - такие "развитые" страны как Гватемала, Танзания и Руанда.



Есть стойкое ощущение, что, как в свое время и говорила уже экс-министр Маркарова, этот кредит МВФ станет для Украины последним. Причем в любом случае. Либо мы, опустившись на дно, оттолкнемся от него, либо увязнем там уже без шансов и начнем как Аргентина объявлять дефолты, один за другим.



Нужен эффективный прорыв, иначе будет полный провал



https://t.me/sorosata/369 Сегодня МВФ будет рассматривать вопрос выделения кредита Украине. Завтра и послезавтра, следом за нами,Есть стойкое ощущение, что, как в свое время и говорила уже экс-министр Маркарова, этот кредит МВФ станет для Украины последним. Причем в любом случае. Либо мы, опустившись на дно, оттолкнемся от него, либо увязнем там уже без шансов и начнем как Аргентина объявлять дефолты, один за другим.Нужен эффективный прорыв, иначе будет полный провал



Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/