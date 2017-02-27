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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5605560656075608>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 376
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
51
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:37

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:40

  SILVER_UA написав:
  proftpd66 написав:Сливать по 30. Пока есть такое предложение?

ты, Сельский Валютчик ? нет 30 уже нигде на прием


В 12:34 уже нету, утром было .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:42

  Вкладчик1234 написав:Сегодня МВФ будет рассматривать вопрос выделения кредита Украине. Завтра и послезавтра, следом за нами, в очереди - такие "развитые" страны как Гватемала, Танзания и Руанда.

Есть стойкое ощущение, что, как в свое время и говорила уже экс-министр Маркарова, этот кредит МВФ станет для Украины последним. Причем в любом случае. Либо мы, опустившись на дно, оттолкнемся от него, либо увязнем там уже без шансов и начнем как Аргентина объявлять дефолты, один за другим.



Спили мушку и не рассказывай про дефолт Аргентины.
Уже долгое время ETF аргентинских акции самые доходные и привлекательные в мире, на первом месте. +17% за май. В долларах. Посчитай в год. Так не дефолтятся. За таким выстраиваются в очередь. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:42

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:41

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Всемирный Банк ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020-м до 5,2% при условии, что карантин до конца года не повторится. Глубина падения - наибольшая со времен Второй Мировой (в 2009-м глубина падения составила 1,7%).

World Bank says coronavirus to shrink 2020 global output by 5.2%
https://www.reuters.com/article/us-worl ... 3F21E?il=0

Американские индексы продолжают бить новые рекорды


Я в курсе, наблюдаю. И радоваться не спешу - эмиссионные деньги бегут в спекулятивный сектор в то время, когда производство и потребительский спрос падают. США близки к дефляции (а может уже в ней, просто в статистику еще не попало)...

Будем посмотреть на развязку. В июле начнет публиковаться корп. отчетность за 2-й квартал, где у всех, кроме диджитала, будут жутко плохие результаты. Обратите на это внимание, если торгуете

Это как раз то,о чем я твержу уже давно.Реал и вирт отличаются.В реальной экономике близицца оппа,а рынки надувают в космос,толпы свиней потеряли страх и не боятся ножей,спрос внизу и это при включенном печатном станке,грозит дефляция и затяжная депрессия,а нам чешут про крах доллара и мега инфляцию.Она будет лишь в том случае,если улучшатся потребительские настроения,ВВП пойдет в рост,а безработица вниз,да ещё нужно,чтобы ФРС не захотела убирать избыточную ликвидность с рынка.Тогда да, доллар вниз.А пока до этого,как до Уханя раком.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:10

идем на 26.80?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:28

Хто зі Львову, вже дощить?
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  asti написав:Хто зі Львову, вже дощить?

.???? дощ у Львові це перманентне ( постійне безперервне) явище , тобто час від часу , в якусь хвилину дощить ,а через хвилину вже не дощить . Чи ви натякаєте на щось інше ?
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день.
Уважаемые коллеги, часто вижу на форуме запорожские лица.
Очень нужен живой контакт в офисе сети "Эконом Плюс".
Если кто-то может помочь, напишите в личку, изложу суть вопроса.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:16

  proftpd66 написав:идем на 26.80?

минимум Па33
moldashavanin
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