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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5605560656075608

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 376
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
51
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:21

  yama написав:
  asti написав:Хто зі Львову, вже дощить?
??? дощ у Львові це перманентне ( постійне безперервне) явище , тобто час від часу , в якусь хвилину дощить ,а через хвилину вже не дощить . Чи ви натякаєте на щось інше ?
Добре. А зі Львову є хтось?
Де Долярчик?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2280
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  #<1 ... 5605560656075608
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