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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:21
yama написав: asti написав:
Хто зі Львову, вже дощить?
??? дощ у Львові це перманентне ( постійне безперервне) явище , тобто час від часу , в якусь хвилину дощить ,а через хвилину вже не дощить . Чи ви натякаєте на щось інше ?
Добре. А зі Львову є хтось?
Де Долярчик?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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