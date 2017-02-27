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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5605560656075608

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 376
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
51
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:21

  yama написав:
  asti написав:Хто зі Львову, вже дощить?
??? дощ у Львові це перманентне ( постійне безперервне) явище , тобто час від часу , в якусь хвилину дощить ,а через хвилину вже не дощить . Чи ви натякаєте на щось інше ?
Добре. А зі Львову є хтось?
Де Долярчик?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................09.06.2020...............10.06.2020
дата розрахунку................05.06.2020...............09.06.2020
Євро...................................30,1477.....................30,0872
Долар США........................26,6005.....................26,6412
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе приподнялись на 1.5 копейки. После 11 выросли на 1.5 копейки, сузив спред до рабочих 2 копеек. К 12 прибавили еще 2 копейки. Начавшийся до весьма запоздавшей сегодня активной фазы торгов рост курса доллара отражает его укрепление в мире. Относительно евро на данный момент гривна укрепилась.
Перед обедом на полкопейки отскочили, а после обеда вернулись к полуденному максимуму. В мире доллар развернулся, евро тоже вышел в плюс относительно гривны.
Официальный курс встретили котировками 26.6400 - 26.6600. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно закрытия пятницы.
Относительная стабильность котировок во время активной фазы торгов, которая сегодня началась поздно, говорит о сбалансированности спроса и предложения. Глядя на график, сессию можно назвать спокойной и деловитой.

Этот день в истории:
2019 - 26.5957 (-20) +5
2018 - 26.1364 (-4) +51

2017 - 26.1248 (-2)
2016 - 25.0022 (+6)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:10

15-55:
Харьков 26.68 - 26.71 (утром 26.65 - 26.69),
диапазон цен наличного доллара: 26.66..26.68 - 26.71..26.74 (ПОВ, опт).

Американскую валюту в Харькове предлагают со спредом 4-6 коп. В целом по сравнению с утром доллар подорожал на 4-5 коп. В Сумах курс пока без изменений, в Полтаве курс подрос на пару копеек.

Сумы 26.60 - 26.70 (26.60 - 26.70)
Полтава 26.67 - 26.72 (26.65 - 26.70)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:14

  asti написав:
  yama написав:
  asti написав:Хто зі Львову, вже дощить?
??? дощ у Львові це перманентне ( постійне безперервне) явище , тобто час від часу , в якусь хвилину дощить ,а через хвилину вже не дощить . Чи ви натякаєте на щось інше ?
Добре. А зі Львову є хтось?
Де Долярчик?

вам мене не досить ? :roll: :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Де Долярчик?

Не буди лихо доки воно тихо.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:43

  greenozon написав:КредіАгріколь онлайн 26.66
які картки потрібні для валютообміну і скільки це коштує аж до обналу?
balance
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:54

  balance написав:
  greenozon написав:КредіАгріколь онлайн 26.66
які картки потрібні для валютообміну і скільки це коштує аж до обналу?

насправді це нічого не коштує , потрібно
а) якусь гривневу картку ( там можливо є абонплата щось порядку 20-25 грн \ міс) https://credit-agricole.ua/ru/privatnym ... aket-light
Стандартная комиссия за пользование пакетом услуг составляет 10 грн в месяц. Она будет составлять 0 грн при выполнении хотя бы одного из двух указанных специальных условий: 1) 3 операции в торгово-сервисной сети в течение месяца; 2) Среднедневной остаток средств по карточному счету в течение месяца от 3000 грн.

б) відкрити безкоштовний поточний рахунок в доларах в них ( вартість такого рахунку разово близько 50 грн ) всі данні річної давності .
25 грн \ міс і 50 одноразово це для мене нічого
обнал безкоштовно $
Востаннє редагувалось yama в Вів 09 чер, 2020 17:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:56

  Сибарит написав:Относительная стабильность котировок во время активной фазы торгов, которая сегодня началась поздно, говорит о сбалансированности спроса и предложения. Глядя на график, сессию можно назвать спокойной и деловитой.

Виходить, на таких рівнях американець стає привабливим для купівлі. Тобто не тільки НБУ підпирає "знизу".
Тепер потрібно слідкувати за новинами із торгівлі. В 2019 саме споживання українців рухало економіку вперед, а не промисловість. Якщо зараз суттєво просяде торгівля - піде ланцюгова реакція.
Ті країни хто має тверду валюту, роздають її, щоб спонукати споживання.
Що в такому випадку робити Україні? Надрукуємо гривню - отримаємо інфляцію плюс курсові качелі. Не запустимо споживання - буде ще гірше. Можливо роздати по 1000 грн пенсіонерам - не така вже погана ідея (я зараз не розглядаю політичні наслідки такого кроку перед місцевими виборами). Цікавить тільки економічний ефект. Що скажете, форумчани?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:04

  yama написав:
  balance написав:
  greenozon написав:КредіАгріколь онлайн 26.66
які картки потрібні для валютообміну і скільки це коштує аж до обналу?

насправді це нічого не коштує , потрібно
а) якусь гривневу картку ( там можливо є абонплата щось порядку 20-25 грн \ міс) https://credit-agricole.ua/ru/privatnym ... aket-light
б) відкрити безкоштовний рахунок в доларах в них ( вартість такого рахунку разово близько 50 грн ) всі данні річної давності .
25 грн \ міс і 50 одноразово це для мене нічого
обнал безкоштовно $

Насправді у них не завжди такі цікаві курси як сьогодні. Плюс не знаю, чи вже можна без комісії забирати валюту. Раніше у них там якісь нюанси були. Хоча якщо вам не потрібні папірці, то долари чи євро можна тримати на рахунку і ловити курсові качелі в їхньому онлайнбанку.
Сьогодні зранку купляв трішки, то тільки із 2-ї спроби вдалось. Тобто в будь який момент курси можуть змінитись (в принципі як і в будь-якому іншому банку) Врахуйте це якщо збираєтесь оперувати великими сумами.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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