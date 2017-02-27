Добре. А зі Львову є хтось?
Де Долярчик?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:21
Добре. А зі Львову є хтось?
Де Долярчик?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:03
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................09.06.2020...............10.06.2020
дата розрахунку................05.06.2020...............09.06.2020
Євро...................................30,1477.....................30,0872
Долар США........................26,6005.....................26,6412
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе приподнялись на 1.5 копейки. После 11 выросли на 1.5 копейки, сузив спред до рабочих 2 копеек. К 12 прибавили еще 2 копейки. Начавшийся до весьма запоздавшей сегодня активной фазы торгов рост курса доллара отражает его укрепление в мире. Относительно евро на данный момент гривна укрепилась.
Перед обедом на полкопейки отскочили, а после обеда вернулись к полуденному максимуму. В мире доллар развернулся, евро тоже вышел в плюс относительно гривны.
Официальный курс встретили котировками 26.6400 - 26.6600. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 6 копеек относительно закрытия пятницы.
Относительная стабильность котировок во время активной фазы торгов, которая сегодня началась поздно, говорит о сбалансированности спроса и предложения. Глядя на график, сессию можно назвать спокойной и деловитой.
Этот день в истории:
2019 - 26.5957 (-20) +5
2018 - 26.1364 (-4) +51
2017 - 26.1248 (-2)
2016 - 25.0022 (+6)
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:10
15-55:
Харьков 26.68 - 26.71 (утром 26.65 - 26.69),
диапазон цен наличного доллара: 26.66..26.68 - 26.71..26.74 (ПОВ, опт).
Американскую валюту в Харькове предлагают со спредом 4-6 коп. В целом по сравнению с утром доллар подорожал на 4-5 коп. В Сумах курс пока без изменений, в Полтаве курс подрос на пару копеек.
Сумы 26.60 - 26.70 (26.60 - 26.70)
Полтава 26.67 - 26.72 (26.65 - 26.70)
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:14
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:43
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:54
насправді це нічого не коштує , потрібно
а) якусь гривневу картку ( там можливо є абонплата щось порядку 20-25 грн \ міс)
б) відкрити безкоштовний поточний рахунок в доларах в них ( вартість такого рахунку разово близько 50 грн ) всі данні річної давності .
25 грн \ міс і 50 одноразово це для мене нічого
обнал безкоштовно $
Востаннє редагувалось yama в Вів 09 чер, 2020 17:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:56
Виходить, на таких рівнях американець стає привабливим для купівлі. Тобто не тільки НБУ підпирає "знизу".
Тепер потрібно слідкувати за новинами із торгівлі. В 2019 саме споживання українців рухало економіку вперед, а не промисловість. Якщо зараз суттєво просяде торгівля - піде ланцюгова реакція.
Ті країни хто має тверду валюту, роздають її, щоб спонукати споживання.
Що в такому випадку робити Україні? Надрукуємо гривню - отримаємо інфляцію плюс курсові качелі. Не запустимо споживання - буде ще гірше. Можливо роздати по 1000 грн пенсіонерам - не така вже погана ідея (я зараз не розглядаю політичні наслідки такого кроку перед місцевими виборами). Цікавить тільки економічний ефект. Що скажете, форумчани?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:04
Насправді у них не завжди такі цікаві курси як сьогодні. Плюс не знаю, чи вже можна без комісії забирати валюту. Раніше у них там якісь нюанси були. Хоча якщо вам не потрібні папірці, то долари чи євро можна тримати на рахунку і ловити курсові качелі в їхньому онлайнбанку.
Сьогодні зранку купляв трішки, то тільки із 2-ї спроби вдалось. Тобто в будь який момент курси можуть змінитись (в принципі як і в будь-якому іншому банку) Врахуйте це якщо збираєтесь оперувати великими сумами.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|