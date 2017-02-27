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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56065607560856095610>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 376
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
51
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:43

  greenozon написав:КредіАгріколь онлайн 26.66
які картки потрібні для валютообміну і скільки це коштує аж до обналу?
balance
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:54

  balance написав:
  greenozon написав:КредіАгріколь онлайн 26.66
які картки потрібні для валютообміну і скільки це коштує аж до обналу?

насправді це нічого не коштує , потрібно
а) якусь гривневу картку ( там можливо є абонплата щось порядку 20-25 грн \ міс) https://credit-agricole.ua/ru/privatnym ... aket-light
Стандартная комиссия за пользование пакетом услуг составляет 10 грн в месяц. Она будет составлять 0 грн при выполнении хотя бы одного из двух указанных специальных условий: 1) 3 операции в торгово-сервисной сети в течение месяца; 2) Среднедневной остаток средств по карточному счету в течение месяца от 3000 грн.

б) відкрити безкоштовний поточний рахунок в доларах в них ( вартість такого рахунку разово близько 50 грн ) всі данні річної давності .
25 грн \ міс і 50 одноразово це для мене нічого
обнал безкоштовно $
Востаннє редагувалось yama в Вів 09 чер, 2020 17:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:56

  Сибарит написав:Относительная стабильность котировок во время активной фазы торгов, которая сегодня началась поздно, говорит о сбалансированности спроса и предложения. Глядя на график, сессию можно назвать спокойной и деловитой.

Виходить, на таких рівнях американець стає привабливим для купівлі. Тобто не тільки НБУ підпирає "знизу".
Тепер потрібно слідкувати за новинами із торгівлі. В 2019 саме споживання українців рухало економіку вперед, а не промисловість. Якщо зараз суттєво просяде торгівля - піде ланцюгова реакція.
Ті країни хто має тверду валюту, роздають її, щоб спонукати споживання.
Що в такому випадку робити Україні? Надрукуємо гривню - отримаємо інфляцію плюс курсові качелі. Не запустимо споживання - буде ще гірше. Можливо роздати по 1000 грн пенсіонерам - не така вже погана ідея (я зараз не розглядаю політичні наслідки такого кроку перед місцевими виборами). Цікавить тільки економічний ефект. Що скажете, форумчани?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:04

  yama написав:
  balance написав:
  greenozon написав:КредіАгріколь онлайн 26.66
які картки потрібні для валютообміну і скільки це коштує аж до обналу?

насправді це нічого не коштує , потрібно
а) якусь гривневу картку ( там можливо є абонплата щось порядку 20-25 грн \ міс) https://credit-agricole.ua/ru/privatnym ... aket-light
б) відкрити безкоштовний рахунок в доларах в них ( вартість такого рахунку разово близько 50 грн ) всі данні річної давності .
25 грн \ міс і 50 одноразово це для мене нічого
обнал безкоштовно $

Насправді у них не завжди такі цікаві курси як сьогодні. Плюс не знаю, чи вже можна без комісії забирати валюту. Раніше у них там якісь нюанси були. Хоча якщо вам не потрібні папірці, то долари чи євро можна тримати на рахунку і ловити курсові качелі в їхньому онлайнбанку.
Сьогодні зранку купляв трішки, то тільки із 2-ї спроби вдалось. Тобто в будь який момент курси можуть змінитись (в принципі як і в будь-якому іншому банку) Врахуйте це якщо збираєтесь оперувати великими сумами.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На чем подрастаем?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Виходить, на таких рівнях американець стає привабливим для купівлі.

Я бы сказал, что на таких уровнях он сегодня был привлекателен для покупок. Впрочем, нужно подождать пару дней, чтобы посмотреть объемы рынка, на которых установилось это равновесие. После длинных выходных могли еще не все протрезветь настолько, чтобы заниматься валютными операциями :)
  Realist написав:Що в такому випадку робити Україні? Надрукуємо гривню - отримаємо інфляцію плюс курсові качелі. Не запустимо споживання - буде ще гірше. Можливо роздати по 1000 грн пенсіонерам - не така вже погана ідея

Такая ситуация типична в любой момент времени - система слишком сложна, чтобы эффект от любых действий был однозначным. Всегда приходится искать компромиссы.
На мой взгляд, подачки наименее обеспеченным - наиболее безопасный способ вливания денег в оживление спроса. Это может помочь увеличить базовое потребление, где меньше доля импорта. А заодно и социальная функция государства выполняется.
Явно выраженной масштабной эмиссии, как мне кажется, ждать не стоит, поскольку есть большие резервы для выхода на рынок временно связанной эмиссии предыдущих периодов. Банки держат на депосертификатах огромные суммы, которые по сути являются временно выведенными из обращения. Как только они экономике понадобятся, они моментально будут в обращение возвращены. Само явление пугающее, но радует, что его масштабы регулируются абсолютно рыночно, не требуя судьбоносных решений, а значит снижая вероятность ошибки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:20

  zРадио написав:Вот и прекращайте повторять эмоциональные и недостоверные лозунги!

(55% АЭС * 57 коп) + (10% ГЭС/ГАЭС * 59 коп) + (31% ТЭС/ТЭЦ * 168 коп) + (4% ВИЭ * 332 коп) = 103 коп за кВтч.

Вот вам весь энергобаланс, когда им не манипулируют в пользу олигархов. Остальное - проплаченные визги ДТЭКа и прочих "инвесторов"


так газуйте без лозунгов с ведрами к генерирующим компаниям и носите себе домой сами.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:32

  zРадио написав:
  juristkostya написав:
  zРадио написав:= 103 коп за кВтч.

а население платит по 90.
То есть, даже ниже себестоимости, _очищенной_ от издержек на раздачу.


Не забывайте добавить, что это тариф для первых 100 кВтч в месяц. Превышение идет по 168 коп, и средневзвешенный тариф таким образом находится где-то между 110 и 115 коп.

100 кВтч - разумная социальная квота, чтобы государство не несло издержек по администрированию еще одного вида субсидий...


очень многие вписываются в эти 100 "социальных" квтч будучи абсолютно не бедными. просто технику используют с низким энергопотреблением.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:48

Появились результаты прошедшего аукциона по размещению ОВГЗ.

По коротким сроком 3 и 6 месяцев, удалось привлечь по рекордно низким ставкам, 9% и 9,5% соответственно.

Объем привлечения гривны составил 6,8 млрд, евро - 350 млн. На прошлой неделе было погашение на 220 млн, евро, так что Минфин привлек прошлое погашение, с увеличением.

Что касается гривневого привлечения, так завтра будет погашение двухлеток на 7,2 млрд.грн. и получается что Минфин не смог даже привлечь то что будет погашать, но выкрутился за счет увеличенного привлечения по евровалюте.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

опа, євро відскочили і полізла брати 1.14
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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