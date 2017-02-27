які картки потрібні для валютообміну і скільки це коштує аж до обналу?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:43
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:54
насправді це нічого не коштує , потрібно
а) якусь гривневу картку ( там можливо є абонплата щось порядку 20-25 грн \ міс)
б) відкрити безкоштовний поточний рахунок в доларах в них ( вартість такого рахунку разово близько 50 грн ) всі данні річної давності .
25 грн \ міс і 50 одноразово це для мене нічого
обнал безкоштовно $
Востаннє редагувалось yama в Вів 09 чер, 2020 17:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:56
Виходить, на таких рівнях американець стає привабливим для купівлі. Тобто не тільки НБУ підпирає "знизу".
Тепер потрібно слідкувати за новинами із торгівлі. В 2019 саме споживання українців рухало економіку вперед, а не промисловість. Якщо зараз суттєво просяде торгівля - піде ланцюгова реакція.
Ті країни хто має тверду валюту, роздають її, щоб спонукати споживання.
Що в такому випадку робити Україні? Надрукуємо гривню - отримаємо інфляцію плюс курсові качелі. Не запустимо споживання - буде ще гірше. Можливо роздати по 1000 грн пенсіонерам - не така вже погана ідея (я зараз не розглядаю політичні наслідки такого кроку перед місцевими виборами). Цікавить тільки економічний ефект. Що скажете, форумчани?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:04
Насправді у них не завжди такі цікаві курси як сьогодні. Плюс не знаю, чи вже можна без комісії забирати валюту. Раніше у них там якісь нюанси були. Хоча якщо вам не потрібні папірці, то долари чи євро можна тримати на рахунку і ловити курсові качелі в їхньому онлайнбанку.
Сьогодні зранку купляв трішки, то тільки із 2-ї спроби вдалось. Тобто в будь який момент курси можуть змінитись (в принципі як і в будь-якому іншому банку) Врахуйте це якщо збираєтесь оперувати великими сумами.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На чем подрастаем?
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я бы сказал, что на таких уровнях он сегодня был привлекателен для покупок. Впрочем, нужно подождать пару дней, чтобы посмотреть объемы рынка, на которых установилось это равновесие. После длинных выходных могли еще не все протрезветь настолько, чтобы заниматься валютными операциями
Такая ситуация типична в любой момент времени - система слишком сложна, чтобы эффект от любых действий был однозначным. Всегда приходится искать компромиссы.
На мой взгляд, подачки наименее обеспеченным - наиболее безопасный способ вливания денег в оживление спроса. Это может помочь увеличить базовое потребление, где меньше доля импорта. А заодно и социальная функция государства выполняется.
Явно выраженной масштабной эмиссии, как мне кажется, ждать не стоит, поскольку есть большие резервы для выхода на рынок временно связанной эмиссии предыдущих периодов. Банки держат на депосертификатах огромные суммы, которые по сути являются временно выведенными из обращения. Как только они экономике понадобятся, они моментально будут в обращение возвращены. Само явление пугающее, но радует, что его масштабы регулируются абсолютно рыночно, не требуя судьбоносных решений, а значит снижая вероятность ошибки.
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:20
так газуйте без лозунгов с ведрами к генерирующим компаниям и носите себе домой сами.
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:32
очень многие вписываются в эти 100 "социальных" квтч будучи абсолютно не бедными. просто технику используют с низким энергопотреблением.
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:48
Появились результаты прошедшего аукциона по размещению ОВГЗ.
По коротким сроком 3 и 6 месяцев, удалось привлечь по рекордно низким ставкам, 9% и 9,5% соответственно.
Объем привлечения гривны составил 6,8 млрд, евро - 350 млн. На прошлой неделе было погашение на 220 млн, евро, так что Минфин привлек прошлое погашение, с увеличением.
Что касается гривневого привлечения, так завтра будет погашение двухлеток на 7,2 млрд.грн. и получается что Минфин не смог даже привлечь то что будет погашать, но выкрутился за счет увеличенного привлечения по евровалюте.
Живите своим умом!
Додано: Вів 09 чер, 2020 17:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
опа, євро відскочили і полізла брати 1.14
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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