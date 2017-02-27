Як на мене гривні достатньо, а ось євро завтра післязавтра треба додатково десь шукати!!!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 09 чер, 2020 18:38, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
А вот 2,3% которые вы написали, это январь-май 2020 к январю-маю 2019
Вітаюсь zzzzzz. Вибачте, Ви праві!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
1-річні ОВДП, номіновані в євро, розмістили за середньозваженою ставкою 2,2% (-2 бп порівняно з попереднім розміщенням) на суму 353 млн євро. Найбільшим попитом серед гривневих інструментів користувались ОВДП із найдовшим із представлених строків до погашення - 1,5 роки, які Мінфін розмістив на суму 5,7 млрд грн за ставкою 10,8%.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Як і обіцяв, цього тижня почати по-трошки купувати доляр - так і зробив: 200дол. вже в моїй кишені (пА /66) - але для скирди його ще цього місяця брати не буду, так як позависав на трьох гуртівнях, а треба по-трохи віддавати Так що лише наступного місяця почну "робити їх разом!"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!