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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5607560856095610>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 376
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
51
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:50

Аукціон



Вітаюсь совсіма.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 17 833 607 162,39 грн. (за офіційним курсом НБУ).

Непогано. По всіх бумагах гарний спрос. Дуже гарний по дворічках - більше 5 млрд.

https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2020-06-04
Сьогодні євро залучили більше ніж видали 4-го як по євровим, так і доляровим бумагам.

А ще завтра виплачують 8,138 млрд.грн.
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2020-06-10

Як на мене гривні достатньо, а ось євро завтра післязавтра треба додатково десь шукати!!!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 09 чер, 2020 18:38, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:50

Годовая инфляция за май 1,7%
Месячная 0,3%

В четверг НБУ будет снижать учетную ставку.

Вот только нерезам это глубоко пофиг, они продолжают выводить свой капитал.


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:51

  flyman написав:опа, євро відскочили і полізла брати 1.14


1.134 уже было пару раз в период митингов в США. Больше 1.132 не может пробить. Стоит на месте
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:52

  proftpd66 написав:
  flyman написав:опа, євро відскочили і полізла брати 1.14


1.134 уже было пару раз в период митингов в США. Больше 1.132 не может пробить. Стоит на месте

думаю, завтра буде шанс злитися ПА30
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:54

  flyman написав:
  proftpd66 написав:
  flyman написав:опа, євро відскочили і полізла брати 1.14


1.134 уже было пару раз в период митингов в США. Больше 1.132 не может пробить. Стоит на месте

думаю, завтра буде шанс злитися ПА30


я ждал 30.2-30.4
Я думаю что гривна может уйти на 26.1 и ниже. Смысла нету ждать, 30.3
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:05

s0v7a

Годовая в мае 1,7%

А вот 2,3% которые вы написали, это январь-май 2020 к январю-маю 2019
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:11

  zzzzzz написав:s0v7a

Годовая в мае 1,7%

А вот 2,3% которые вы написали, это январь-май 2020 к январю-маю 2019



Вітаюсь zzzzzz.
Вибачте, Ви праві!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:евро - 350 млн

1-річні ОВДП, номіновані в євро, розмістили за середньозваженою ставкою 2,2% (-2 бп порівняно з попереднім розміщенням) на суму 353 млн євро.
Найбільшим попитом серед гривневих інструментів користувались ОВДП із найдовшим із представлених строків до погашення - 1,5 роки, які Мінфін розмістив на суму 5,7 млрд грн за ставкою 10,8%.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  mephala написав:очень многие вписываются в эти 100 "социальных" квтч будучи абсолютно не бедными. просто технику используют с низким энергопотреблением

Мда. ты тупанул.В 100 вписываются только одинокие старики...без техники современной и даже не современной.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:38

А тепер на поточний дохід дуже не розженешся помацяти доляр!

Як і обіцяв, цього тижня почати по-трошки купувати доляр - так і зробив: 200дол. вже в моїй кишені :) (пА /66)
- але для скирди його ще цього місяця брати не буду, так як позависав на трьох гуртівнях, а треба по-трохи віддавати :)
Так що лише наступного місяця почну "робити їх разом!" :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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