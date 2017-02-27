смілива заява! чи інсайд?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:51
Сьогодні ще рух SaveФОП зустрічались з Саакашвілі!!
Хочете доєднатись у Вайбер-групу до ФОПів - прошу, вибирайте будь-яку!
Друзі ФОПи
Є надважлива справа, яка нас об’єднала - скасування фіскалізації.
Робимо все, щоб досягти перемоги!
✅Кожен з нас повинен додавати ФОПів до загальної спільноти та до місцевих груп у Вайбері
✅Долучати до Фейсбук сторінки Підприємці України/#SaveФОП
Разом ми зможемо вибороти право працювати за спрощеною системою оподаткування.
#SaveФОП
SaveФОП - Загальноукраїнський
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:54
здоровий глузд...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:58
Ликбез от Михаила Чаплыги о схеме ОВГЗ и о том, как на ней зарабатывают ВСЕ, кроме украинцев.
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:10
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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