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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5607560856095610

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 376
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
51
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:В четверг НБУ будет снижать учетную ставку.


смілива заява! чи інсайд? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:51

Сьогодні ще рух SaveФОП зустрічались з Саакашвілі!!

Хочете доєднатись у Вайбер-групу до ФОПів - прошу, вибирайте будь-яку!

Друзі ФОПи
Є надважлива справа, яка нас об’єднала - скасування фіскалізації.
Робимо все, щоб досягти перемоги!

✅Кожен з нас повинен додавати ФОПів до загальної спільноти та до місцевих груп у Вайбері
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:54

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:В четверг НБУ будет снижать учетную ставку.
смілива заява! чи інсайд? :)
здоровий глузд...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:58

https://t.me/Ten_NaPleten/708

Ликбез от Михаила Чаплыги о схеме ОВГЗ и о том, как на ней зарабатывают ВСЕ, кроме украинцев.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:10

  greenozon написав:https://t.me/Ten_NaPleten/708

Ликбез от Михаила Чаплыги о схеме ОВГЗ и о том, как на ней зарабатывают ВСЕ, кроме украинцев.

Ниочем. Ложь в каждом тезисе. Медийная говорящая голова. Скорее всего душит жаба, что не зашел в ОВГЗ
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:душит жаба, что не зашел в ОВГЗ


100%

особливо взимку, коли бумаги були 20%+ :)
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