RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5608560956105611>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 376
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
51
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:10

  greenozon написав:https://t.me/Ten_NaPleten/708

Ликбез от Михаила Чаплыги о схеме ОВГЗ и о том, как на ней зарабатывают ВСЕ, кроме украинцев.

Ниочем. Ложь в каждом тезисе. Медийная говорящая голова. Скорее всего душит жаба, что не зашел в ОВГЗ
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 564
З нами з: 23.01.16
Подякував: 2313 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:душит жаба, что не зашел в ОВГЗ


100%

особливо взимку, коли бумаги були 20%+ :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8620
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:20

  Игорь написав:
  greenozon написав:https://t.me/Ten_NaPleten/708

Ликбез от Михаила Чаплыги о схеме ОВГЗ и о том, как на ней зарабатывают ВСЕ, кроме украинцев.

Ниочем. Ложь в каждом тезисе. Медийная говорящая голова. Скорее всего душит жаба, что не зашел в ОВГЗ


а вы форумная говорящая голова?
ниодного аргумента против его слов не увидел.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 26.06.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 969 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:28

  mephala написав:очень многие вписываются в эти 100 "социальных" квтч будучи абсолютно не бедными.

прям ОЧЕНЬ МНОГИЕ?.. жодного не знаю.
  mephala написав:просто технику используют с низким энергопотреблением.

чайник, бойлер, мікрохвильовка?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 597
З нами з: 19.02.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:32

  Moneta написав:
  Игорь написав:
  greenozon написав:https://t.me/Ten_NaPleten/708

Ликбез от Михаила Чаплыги о схеме ОВГЗ и о том, как на ней зарабатывают ВСЕ, кроме украинцев.

Ниочем. Ложь в каждом тезисе. Медийная говорящая голова. Скорее всего душит жаба, что не зашел в ОВГЗ


а вы форумная говорящая голова?
ниодного аргумента против его слов не увидел.

Нету времени, работать нужно, страну с колен поднимать. Это высшая лига пи**@больства, а я в аматорской. Начнем с того, что с его слов украинцам ОВГЗ недоступно, дальше если мозгов нету, то и мои аргументы не помогут.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 564
З нами з: 23.01.16
Подякував: 2313 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:41

  Игорь написав:Нету времени, работать нужно, страну с колен поднимать. Это высшая лига пи**@больства, а я в аматорской. Начнем с того, что с его слов украинцам ОВГЗ недоступно, дальше если мозгов нету, то и мои аргументы не помогут.


таки недоступно, иначе бы украинцы покупали у убегающих нерезов ОВГЗ чистыми 12-14% доходности, а не несли на грндепо под 10% грязными.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 26.06.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 969 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Moneta написав:а не несли на грндепо под 10% грязными.

"Деполюди" ще тримають на 17-18% стовпах до кінця року. От в кінці року можна буде говорити про 10%.
stryzhko
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 04.10.16
Подякував: 267 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:03

  stryzhko написав:
Moneta написав:а не несли на грндепо под 10% грязными.

"Деполюди" ще тримають на 17-18% стовпах до кінця року

это те, что они запускали по 23 :mrgreen: ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 679
З нами з: 21.07.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:29

  Moneta написав:
  Игорь написав:Нету времени, работать нужно, страну с колен поднимать. Это высшая лига пи**@больства, а я в аматорской. Начнем с того, что с его слов украинцам ОВГЗ недоступно, дальше если мозгов нету, то и мои аргументы не помогут.


таки недоступно, иначе бы украинцы покупали у убегающих нерезов ОВГЗ чистыми 12-14% доходности, а не несли на грндепо под 10% грязными.


А багато несуть?..
ОВДП має сенс за серйозних сум, крім того, власник ОВДП має обов'язково подавати річну декларацію доходів. Не всім це просто цікаво.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 597
З нами з: 19.02.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:33

Национальный банк обнародовал за май нелицеприятную статистику, которая точно не понравится Кабмину и Офису президента. Объем гривневого кредитования украинских компаний в мае 2020 года сократился на 1,4% (до 775,8 млрд грн), а с начала года - на 2,1%. Такой же спад зафиксирован и в валютном кредитовании корпораций: на 1,1% за прошлый месяц (до $12,8 млрд) и на 5,4% - с начала года. В рознице аналогичный провал: объем гривневого кредитования населения в мае-2020 сократился на 1%, и на тот же 1% за 5 месяцев года.

То есть на деле доказано, что предложения Нацбанка по среднесрочному и долгосрочному рефинансированию (до 5 лет), правительственные программы и призывы президента Владимира Зеленского, так ничего и не дали. Объемы кредитования экономики не растут, а только падают.

Единственное, на что пока соглашаются банки - это кредитовать Кабмин, то есть дефицит госбюджета. Они раскупают облигации внутреннего госзайма, чтобы что-то зарабатывать на них и поддерживать доходность. Сегодня финучреждения также щедро вложились в ОВГЗ, даже превзойдя прогнозы прошлой недели.

9 июня Минфин разместил новых выпусков ОВГЗ на общую сумму 17,8 млрд грн:

на €353 млн 12-месячных облигаций в евро под 2,2% годовых;
на 5,76 млрд грн 18-месячных облигаций в гривне под 10,8% годовых;
на 527,3 млн грн 3-месячных облигаций в гривне под 9% годовых;
на 479,1 млн грн 6-месячных облигаций в гривне 9,5% годовых;
на 207,4 млн грн 12-месячных облигаций в гривне под 10,7% годовых;
на 205,5 млн грн 6 месячных облигаций в гривне под 10,7% годовых.
По слухам, большую часть крупнейшего гривневого выпуска (на 5,76 млрд грн) выкупил государственный Ощадбанк, на который имеет прямое влияние его акционер - правительство. А валютный и прочие выпуски раскупили банки поменьше.

Завтра, 10 июня, Минфин будет проводить крупную выплату по старым выпускам гривневых ОВГЗ - на 8,1 млрд грн:

на 7,2 млрд грн - погашение гособлигаций;
на 926 млн грн - выплата процентов по гособлигациям.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 26.06.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 969 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5608560956105611>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, zРадио і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1929, 1930, 1931
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19304 2356001
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 20:02
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6985 1571414
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 17:16
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 42, 43, 44
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
438 93941
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 00:47
jora

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16405)
09.06.2020 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.