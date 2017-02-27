Ниочем. Ложь в каждом тезисе. Медийная говорящая голова. Скорее всего душит жаба, что не зашел в ОВГЗ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:10
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:20
а вы форумная говорящая голова?
ниодного аргумента против его слов не увидел.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:28
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:32
Нету времени, работать нужно, страну с колен поднимать. Это высшая лига пи**@больства, а я в аматорской. Начнем с того, что с его слов украинцам ОВГЗ недоступно, дальше если мозгов нету, то и мои аргументы не помогут.
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:41
таки недоступно, иначе бы украинцы покупали у убегающих нерезов ОВГЗ чистыми 12-14% доходности, а не несли на грндепо под 10% грязными.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Деполюди" ще тримають на 17-18% стовпах до кінця року. От в кінці року можна буде говорити про 10%.
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:03
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:29
А багато несуть?..
ОВДП має сенс за серйозних сум, крім того, власник ОВДП має обов'язково подавати річну декларацію доходів. Не всім це просто цікаво.
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:33
Национальный банк обнародовал за май нелицеприятную статистику, которая точно не понравится Кабмину и Офису президента. Объем гривневого кредитования украинских компаний в мае 2020 года сократился на 1,4% (до 775,8 млрд грн), а с начала года - на 2,1%. Такой же спад зафиксирован и в валютном кредитовании корпораций: на 1,1% за прошлый месяц (до $12,8 млрд) и на 5,4% - с начала года. В рознице аналогичный провал: объем гривневого кредитования населения в мае-2020 сократился на 1%, и на тот же 1% за 5 месяцев года.
То есть на деле доказано, что предложения Нацбанка по среднесрочному и долгосрочному рефинансированию (до 5 лет), правительственные программы и призывы президента Владимира Зеленского, так ничего и не дали. Объемы кредитования экономики не растут, а только падают.
Единственное, на что пока соглашаются банки - это кредитовать Кабмин, то есть дефицит госбюджета. Они раскупают облигации внутреннего госзайма, чтобы что-то зарабатывать на них и поддерживать доходность. Сегодня финучреждения также щедро вложились в ОВГЗ, даже превзойдя прогнозы прошлой недели.
9 июня Минфин разместил новых выпусков ОВГЗ на общую сумму 17,8 млрд грн:
на €353 млн 12-месячных облигаций в евро под 2,2% годовых;
на 5,76 млрд грн 18-месячных облигаций в гривне под 10,8% годовых;
на 527,3 млн грн 3-месячных облигаций в гривне под 9% годовых;
на 479,1 млн грн 6-месячных облигаций в гривне 9,5% годовых;
на 207,4 млн грн 12-месячных облигаций в гривне под 10,7% годовых;
на 205,5 млн грн 6 месячных облигаций в гривне под 10,7% годовых.
По слухам, большую часть крупнейшего гривневого выпуска (на 5,76 млрд грн) выкупил государственный Ощадбанк, на который имеет прямое влияние его акционер - правительство. А валютный и прочие выпуски раскупили банки поменьше.
Завтра, 10 июня, Минфин будет проводить крупную выплату по старым выпускам гривневых ОВГЗ - на 8,1 млрд грн:
на 7,2 млрд грн - погашение гособлигаций;
на 926 млн грн - выплата процентов по гособлигациям.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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