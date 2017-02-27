RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5608560956105611

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 376
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
51
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:35

  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:
  Игорь написав:Нету времени, работать нужно, страну с колен поднимать. Это высшая лига пи**@больства, а я в аматорской. Начнем с того, что с его слов украинцам ОВГЗ недоступно, дальше если мозгов нету, то и мои аргументы не помогут.


таки недоступно, иначе бы украинцы покупали у убегающих нерезов ОВГЗ чистыми 12-14% доходности, а не несли на грндепо под 10% грязными.


А багато несуть?..
ОВДП має сенс за серйозних сум, крім того, власник ОВДП має обов'язково подавати річну декларацію доходів. Не всім це просто цікаво.


Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу.
маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 26.06.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5608560956105611
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Patrick, Zebra, zРадио і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1929, 1930, 1931
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19304 2356002
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 20:02
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6985 1571414
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 17:16
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 42, 43, 44
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
438 93943
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 00:47
jora

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16405)
09.06.2020 21:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.