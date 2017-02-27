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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5609561056115612>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 376
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
51
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:35

  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:
  Игорь написав:Нету времени, работать нужно, страну с колен поднимать. Это высшая лига пи**@больства, а я в аматорской. Начнем с того, что с его слов украинцам ОВГЗ недоступно, дальше если мозгов нету, то и мои аргументы не помогут.


таки недоступно, иначе бы украинцы покупали у убегающих нерезов ОВГЗ чистыми 12-14% доходности, а не несли на грндепо под 10% грязными.


А багато несуть?..
ОВДП має сенс за серйозних сум, крім того, власник ОВДП має обов'язково подавати річну декларацію доходів. Не всім це просто цікаво.


Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу.
маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:48

  Moneta написав:Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу.
маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"

Если пересичному будут доступны ОВДП то производительность труда на заводах и шахтах упадет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:51

  Moneta написав:Национальный банк обнародовал за май нелицеприятную статистику, которая точно не понравится Кабмину и Офису президента. Объем гривневого кредитования украинских компаний в мае 2020 года сократился на 1,4% (до 775,8 млрд грн), а с начала года - на 2,1%. Такой же спад зафиксирован и в валютном кредитовании корпораций: на 1,1% за прошлый месяц (до $12,8 млрд) и на 5,4% - с начала года. В рознице аналогичный провал: объем гривневого кредитования населения в мае-2020 сократился на 1%, и на тот же 1% за 5 месяцев года.


Кредитовать некого. NPL корп. портфеля - 55,1%, потребительского - 35,3% (апрель 2020). К осени, наверняка, будет 70% и 50%, соответственно... если даже "жирный" ДТЭК технический дефолт допустил, а МФО зафиксировали двойной рост просрочек за период карантина
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 09 чер, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SILVER_UA написав:это те, что они запускали по 23 :mrgreen: ?

Так. А потім завантажували на повну, після злиття по 28, купленного по 25
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:02

Готівкові кошти в обігу поза банками (М0) зросли у травні на 4,1%, до 435,138 млрд грн. Про це повідомляється на веб-сайті НБУ у вівторок.

Згідно з повідомленням, грошова маса збільшилася у травні на 2,2% 1,579 трлн грн.

По предварительным данным, на 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).


-----


1579\25.3=62.4 :?
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 09 чер, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Если пересичному будут доступны ОВДП то производительность труда на заводах и шахтах упадет.
им бы расчеты пластиковой картой освоить. Вечно перед банкоматом Привата очередь.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер .
Мне ,как бы интересно , а почему никто не описывает новое производство, ввоз технологий , прорыв в науке ?
Все пишут про какие то проценты и как на них прожить и обогатится .

СССц777ко , так не бывает , ,,,,ничего не работает и все получают проценты от ОВГЗ и депозитов .

....а где радостные сообщения о получении никому не нужного транша МВФ ?

Как то все нелогично .....
ОПТЫМЫСТЫ
холява
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:19

  Moneta написав:Национальный банк обнародовал за май нелицеприятную статистику, которая точно не понравится Кабмину и Офису президента. Объем гривневого кредитования украинских компаний в мае 2020 года сократился на 1,4% (до 775,8 млрд грн), а с начала года - на 2,1%. Такой же спад зафиксирован и в валютном кредитовании корпораций: на 1,1% за прошлый месяц (до $12,8 млрд) и на 5,4% - с начала года. В рознице аналогичный провал: объем гривневого кредитования населения в мае-2020 сократился на 1%, и на тот же 1% за 5 месяцев года.

То есть на деле доказано, что предложения Нацбанка по среднесрочному и долгосрочному рефинансированию (до 5 лет), правительственные программы и призывы президента Владимира Зеленского, так ничего и не дали. Объемы кредитования экономики не растут, а только падают.

Единственное, на что пока соглашаются банки - это кредитовать Кабмин, то есть дефицит госбюджета. Они раскупают облигации внутреннего госзайма, чтобы что-то зарабатывать на них и поддерживать доходность. Сегодня финучреждения также щедро вложились в ОВГЗ, даже превзойдя прогнозы прошлой недели.

9 июня Минфин разместил новых выпусков ОВГЗ на общую сумму 17,8 млрд грн:

на €353 млн 12-месячных облигаций в евро под 2,2% годовых;
на 5,76 млрд грн 18-месячных облигаций в гривне под 10,8% годовых;
на 527,3 млн грн 3-месячных облигаций в гривне под 9% годовых;
на 479,1 млн грн 6-месячных облигаций в гривне 9,5% годовых;
на 207,4 млн грн 12-месячных облигаций в гривне под 10,7% годовых;
на 205,5 млн грн 6 месячных облигаций в гривне под 10,7% годовых.
По слухам, большую часть крупнейшего гривневого выпуска (на 5,76 млрд грн) выкупил государственный Ощадбанк, на который имеет прямое влияние его акционер - правительство. А валютный и прочие выпуски раскупили банки поменьше.

Завтра, 10 июня, Минфин будет проводить крупную выплату по старым выпускам гривневых ОВГЗ - на 8,1 млрд грн:

на 7,2 млрд грн - погашение гособлигаций;
на 926 млн грн - выплата процентов по гособлигациям.

Скоро це свято життя скінчиться
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:а почему никто не описывает новое производство, ввоз технологий , прорыв в науке ?
Все пишут про какие то проценты и как на них прожить и обогатится .

СССц777ко , так не бывает , ,,,,ничего не работает и все получают проценты от ОВГЗ и депозитов

Тут така інфа нікому не цікава, тут всім цікаве всепропальство і Вас в тому числі, що мене, м'яко кажучи дивує, особливо про те, що нічого у нас не працює. Ви ж лікар, чому не пишете і не пишаєтесь тим, що ми одна з найрозвмнутіших 5-и країн в світі яка розробила ПЛР тести для виявлення ковід19, це не досягнення нашої медичної науки світового рівня? Га? Розвивайтесь, читайте, мало, ще пару десятків накидаю:
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Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 09 чер, 2020 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:31

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Если пересичному будут доступны ОВДП то производительность труда на заводах и шахтах упадет.
им бы расчеты пластиковой картой освоить. Вечно перед банкоматом Привата очередь.

Может они не хотят, чтоб наверху смотрели как они тратя заработанное...
Zebra
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