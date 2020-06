Додано: Вів 09 чер, 2020 22:19

Moneta написав: Национальный банк обнародовал за май нелицеприятную статистику, которая точно не понравится Кабмину и Офису президента. Объем гривневого кредитования украинских компаний в мае 2020 года сократился на 1,4% (до 775,8 млрд грн), а с начала года - на 2,1%. Такой же спад зафиксирован и в валютном кредитовании корпораций: на 1,1% за прошлый месяц (до $12,8 млрд) и на 5,4% - с начала года. В рознице аналогичный провал: объем гривневого кредитования населения в мае-2020 сократился на 1%, и на тот же 1% за 5 месяцев года.



То есть на деле доказано, что предложения Нацбанка по среднесрочному и долгосрочному рефинансированию (до 5 лет), правительственные программы и призывы президента Владимира Зеленского, так ничего и не дали. Объемы кредитования экономики не растут, а только падают.



Единственное, на что пока соглашаются банки - это кредитовать Кабмин, то есть дефицит госбюджета. Они раскупают облигации внутреннего госзайма, чтобы что-то зарабатывать на них и поддерживать доходность. Сегодня финучреждения также щедро вложились в ОВГЗ, даже превзойдя прогнозы прошлой недели.



9 июня Минфин разместил новых выпусков ОВГЗ на общую сумму 17,8 млрд грн:



на €353 млн 12-месячных облигаций в евро под 2,2% годовых;

на 5,76 млрд грн 18-месячных облигаций в гривне под 10,8% годовых;

на 527,3 млн грн 3-месячных облигаций в гривне под 9% годовых;

на 479,1 млн грн 6-месячных облигаций в гривне 9,5% годовых;

на 207,4 млн грн 12-месячных облигаций в гривне под 10,7% годовых;

на 205,5 млн грн 6 месячных облигаций в гривне под 10,7% годовых.

По слухам, большую часть крупнейшего гривневого выпуска (на 5,76 млрд грн) выкупил государственный Ощадбанк, на который имеет прямое влияние его акционер - правительство. А валютный и прочие выпуски раскупили банки поменьше.



Завтра, 10 июня, Минфин будет проводить крупную выплату по старым выпускам гривневых ОВГЗ - на 8,1 млрд грн:



на 7,2 млрд грн - погашение гособлигаций;

