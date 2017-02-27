Игорь написав:Нету времени, работать нужно, страну с колен поднимать. Это высшая лига пи**@больства, а я в аматорской. Начнем с того, что с его слов украинцам ОВГЗ недоступно, дальше если мозгов нету, то и мои аргументы не помогут.
таки недоступно, иначе бы украинцы покупали у убегающих нерезов ОВГЗ чистыми 12-14% доходности, а не несли на грндепо под 10% грязными.
А багато несуть?.. ОВДП має сенс за серйозних сум, крім того, власник ОВДП має обов'язково подавати річну декларацію доходів. Не всім це просто цікаво.
Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу. маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:Национальный банк обнародовал за май нелицеприятную статистику, которая точно не понравится Кабмину и Офису президента. Объем гривневого кредитования украинских компаний в мае 2020 года сократился на 1,4% (до 775,8 млрд грн), а с начала года - на 2,1%. Такой же спад зафиксирован и в валютном кредитовании корпораций: на 1,1% за прошлый месяц (до $12,8 млрд) и на 5,4% - с начала года. В рознице аналогичный провал: объем гривневого кредитования населения в мае-2020 сократился на 1%, и на тот же 1% за 5 месяцев года.
Кредитовать некого. NPL корп. портфеля - 55,1%, потребительского - 35,3% (апрель 2020). К осени, наверняка, будет 70% и 50%, соответственно... если даже "жирный" ДТЭК технический дефолт допустил, а МФО зафиксировали двойной рост просрочек за период карантина
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 09 чер, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Готівкові кошти в обігу поза банками (М0) зросли у травні на 4,1%, до 435,138 млрд грн. Про це повідомляється на веб-сайті НБУ у вівторок.
Згідно з повідомленням, грошова маса збільшилася у травні на 2,2% 1,579 трлн грн.
По предварительным данным, на 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
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1579\25.3=62.4
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 09 чер, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:Национальный банк обнародовал за май нелицеприятную статистику, которая точно не понравится Кабмину и Офису президента. Объем гривневого кредитования украинских компаний в мае 2020 года сократился на 1,4% (до 775,8 млрд грн), а с начала года - на 2,1%. Такой же спад зафиксирован и в валютном кредитовании корпораций: на 1,1% за прошлый месяц (до $12,8 млрд) и на 5,4% - с начала года. В рознице аналогичный провал: объем гривневого кредитования населения в мае-2020 сократился на 1%, и на тот же 1% за 5 месяцев года.
То есть на деле доказано, что предложения Нацбанка по среднесрочному и долгосрочному рефинансированию (до 5 лет), правительственные программы и призывы президента Владимира Зеленского, так ничего и не дали. Объемы кредитования экономики не растут, а только падают.
Единственное, на что пока соглашаются банки - это кредитовать Кабмин, то есть дефицит госбюджета. Они раскупают облигации внутреннего госзайма, чтобы что-то зарабатывать на них и поддерживать доходность. Сегодня финучреждения также щедро вложились в ОВГЗ, даже превзойдя прогнозы прошлой недели.
9 июня Минфин разместил новых выпусков ОВГЗ на общую сумму 17,8 млрд грн:
на €353 млн 12-месячных облигаций в евро под 2,2% годовых; на 5,76 млрд грн 18-месячных облигаций в гривне под 10,8% годовых; на 527,3 млн грн 3-месячных облигаций в гривне под 9% годовых; на 479,1 млн грн 6-месячных облигаций в гривне 9,5% годовых; на 207,4 млн грн 12-месячных облигаций в гривне под 10,7% годовых; на 205,5 млн грн 6 месячных облигаций в гривне под 10,7% годовых. По слухам, большую часть крупнейшего гривневого выпуска (на 5,76 млрд грн) выкупил государственный Ощадбанк, на который имеет прямое влияние его акционер - правительство. А валютный и прочие выпуски раскупили банки поменьше.
Завтра, 10 июня, Минфин будет проводить крупную выплату по старым выпускам гривневых ОВГЗ - на 8,1 млрд грн:
на 7,2 млрд грн - погашение гособлигаций; на 926 млн грн - выплата процентов по гособлигациям.
Скоро це свято життя скінчиться
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/