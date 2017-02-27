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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:43
stryzhko написав: SILVER_UA написав:
это те, что они запускали по 23
?
Так. А потім завантажували на повну, після злиття по 28, купленного по 25
ох и сказочники же эти грн. депозитчики
премией им за это был бы доллар в конце года по 30
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Додано: Вів 09 чер, 2020 23:03
Realist написав:
Можливо роздати по 1000 грн пенсіонерам - не така вже погана ідея (я зараз не розглядаю політичні наслідки такого кроку перед місцевими виборами). Цікавить тільки економічний ефект. Що скажете, форумчани?
где гарантия что они не осядут в обменниках или в матрасах?
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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Додано: Вів 09 чер, 2020 23:05
flyman написав:
банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...
з.і.
ідем на ПА22
Як би ще банк розуму давав, ціни б тому банку не було б.
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