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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5609561056115612

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 376
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
51
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:43

  stryzhko написав:
SILVER_UA написав:это те, что они запускали по 23 :mrgreen: ?

Так. А потім завантажували на повну, після злиття по 28, купленного по 25

ох и сказочники же эти грн. депозитчики :mrgreen: премией им за это был бы доллар в конце года по 30 :?
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Можливо роздати по 1000 грн пенсіонерам - не така вже погана ідея (я зараз не розглядаю політичні наслідки такого кроку перед місцевими виборами). Цікавить тільки економічний ефект. Що скажете, форумчани?
где гарантия что они не осядут в обменниках или в матрасах?
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:05

  flyman написав:банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...

з.і.
ідем на ПА22

Як би ще банк розуму давав, ціни б тому банку не було б.
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  #<1 ... 5609561056115612
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