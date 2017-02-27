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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5610561156125613>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 376
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
51
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:43

  stryzhko написав:
SILVER_UA написав:это те, что они запускали по 23 :mrgreen: ?

Так. А потім завантажували на повну, після злиття по 28, купленного по 25

ох и сказочники же эти грн. депозитчики :mrgreen: премией им за это был бы доллар в конце года по 30 :?
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Можливо роздати по 1000 грн пенсіонерам - не така вже погана ідея (я зараз не розглядаю політичні наслідки такого кроку перед місцевими виборами). Цікавить тільки економічний ефект. Що скажете, форумчани?
где гарантия что они не осядут в обменниках или в матрасах?
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:05

  flyman написав:банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...

з.і.
ідем на ПА22

Як би ще банк розуму давав, ціни б тому банку не було б.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:26

  Василь-Рівне написав:Ви ж лікар, чому не пишете і не пишаєтесь тим, що ми одна з найрозвмнутіших 5-и країн в світі яка розробила ПЛР тести для виявлення ковід19, це не досягнення нашої медичної науки світового рівня? Га?


Ага, а по проникновению ПЦР-тестирования - на 103-м в мире, ниже Грузии, Молдовы, Болгарии и еще десятков четырех стран, которые даже называть стыдно (но при желании можно найти в таблице worldometer)...


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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:34

Зеленский потребовал выполнения бюджета

Президент Владимир Зеленский поручил новой команде Министерства финансов обеспечить запланированные поступления в госбюджет несмотря на карантин. Об этом шла речь на встрече главы государства с членами Кабмина, представителями комитетов Верховной Рады, а также руководством правоохранительных органов, передает во вторник, 9 июня, пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что участники встречи обсудили вопросы выполнения Государственного бюджета Украины на 2020 год в условиях экономического кризиса.

Зеленский рассказал, что в конце 2019-го правительство столкнулось с такими системными рисками выполнения госбюджета, как неконтролируемое укрепление национальной валюты, уменьшение объемов и стоимости закупки энергетических товаров, а также административная реформа фискальных органов.

В то же время с начала 2020 году ситуация ухудшилась: поступления налогов и сборов не соответствовали запланированным объемам на 1 млрд грн. Дополнительным бременем стали последствия от внедрения масштабного карантина.

"Обеспечить безусловное поступления доходной части государственного бюджета - именно такая задача поставлена ​​мной новой команде Министерства финансов. Министр получил мандат на кадровые и организационные решения", - заявил президент.

В свою очередь глава Минфина Сергей Марченко пообещал не только выполнить, но и перевыполнить бюджет.

"Задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены. Более того, ставится задача перевыполнение бюджета, чтобы мы имели возможность использовать этот ресурс на насущные проблемы государства, дополнительные расходы. Кроме того, мы предполагаем возможность уменьшения дефицита государственного бюджета", - подчеркнул Марченко.

Он также отметил, что, несмотря на негативные тенденции в экономике в связи с распространением коронавируса и карантином во всем мире, за май 2020 году Украина достигла 100% выполнение росписи. Так, за это время в общий фонд госбюджета поступило 64 млрд грн. Перевыполнение по НДФЛ составляет 1%, по рентной плате за пользование недрами - 15%, по акцизному налогу - 21,4%. В то же время расходы государственного бюджета за январь - май выросли по сравнению с январем - маем 2019 на 17 млрд грн и составили 437,7 млрд грн.



Востаннє редагувалось Xenon в Вів 09 чер, 2020 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По данным министра финансов Украины Сергея Марченко, в мае в общий фонд госбюджета страны поступило 64 млрд грн.

По данным статистики от zzzzzz в мае портфель ОВГЗ вырос на 37 млрд грн.

Я правильно понимаю, что министр финансов учел в этиъ 64 млрд в том числе поступления от выпуска фантиков в размере 37 млрд грн? Или 58% бюджета профинансировано за счет ОВГЗ?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:38

Зеленский рассказал, что в конце 2019-го правительство столкнулось с такими системными рисками выполнения госбюджета, как неконтролируемое укрепление национальной валюты, уменьшение объемов и стоимости закупки энергетических товаров,

Так вот ты какой, кризис! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Так вот ты какой, кризис!
я так хочу чтобы кризис не кончааался.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:04

  Moneta написав:
  sergey_sryvkin написав:А багато несуть?..
ОВДП має сенс за серйозних сум, крім того, власник ОВДП має обов'язково подавати річну декларацію доходів. Не всім це просто цікаво.


Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу.
маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"


Ігор правий, воно доступно. Навіть від 200к можна бавитись. Але не всім цікаво.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:11

  Moneta написав:Готівкові кошти в обігу поза банками (М0) зросли у травні на 4,1%, до 435,138 млрд грн. Про це повідомляється на веб-сайті НБУ у вівторок.

Згідно з повідомленням, грошова маса збільшилася у травні на 2,2% 1,579 трлн грн.

По предварительным данным, на 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).


-----


1579\25.3=62.4 :?

Для США б такое посчитать.
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