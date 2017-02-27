Президент Владимир Зеленский поручил новой команде Министерства финансов обеспечить запланированные поступления в госбюджет несмотря на карантин. Об этом шла речь на встрече главы государства с членами Кабмина, представителями комитетов Верховной Рады, а также руководством правоохранительных органов, передает во вторник, 9 июня, пресс-служба Офиса президента.



Отмечается, что участники встречи обсудили вопросы выполнения Государственного бюджета Украины на 2020 год в условиях экономического кризиса.



Зеленский рассказал, что в конце 2019-го правительство столкнулось с такими системными рисками выполнения госбюджета, как неконтролируемое укрепление национальной валюты, уменьшение объемов и стоимости закупки энергетических товаров, а также административная реформа фискальных органов.



В то же время с начала 2020 году ситуация ухудшилась: поступления налогов и сборов не соответствовали запланированным объемам на 1 млрд грн. Дополнительным бременем стали последствия от внедрения масштабного карантина.



"Обеспечить безусловное поступления доходной части государственного бюджета - именно такая задача поставлена ​​мной новой команде Министерства финансов. Министр получил мандат на кадровые и организационные решения", - заявил президент.



В свою очередь глава Минфина Сергей Марченко пообещал не только выполнить, но и перевыполнить бюджет.



"Задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены. Более того, ставится задача перевыполнение бюджета, чтобы мы имели возможность использовать этот ресурс на насущные проблемы государства, дополнительные расходы. Кроме того, мы предполагаем возможность уменьшения дефицита государственного бюджета", - подчеркнул Марченко.



Он также отметил, что, несмотря на негативные тенденции в экономике в связи с распространением коронавируса и карантином во всем мире, за май 2020 году Украина достигла 100% выполнение росписи. Так, за это время в общий фонд госбюджета поступило 64 млрд грн. Перевыполнение по НДФЛ составляет 1%, по рентной плате за пользование недрами - 15%, по акцизному налогу - 21,4%. В то же время расходы государственного бюджета за январь - май выросли по сравнению с январем - маем 2019 на 17 млрд грн и составили 437,7 млрд грн.







