Realist написав:Можливо роздати по 1000 грн пенсіонерам - не така вже погана ідея (я зараз не розглядаю політичні наслідки такого кроку перед місцевими виборами). Цікавить тільки економічний ефект. Що скажете, форумчани?
где гарантия что они не осядут в обменниках или в матрасах?
Василь-Рівне написав:Ви ж лікар, чому не пишете і не пишаєтесь тим, що ми одна з найрозвмнутіших 5-и країн в світі яка розробила ПЛР тести для виявлення ковід19, це не досягнення нашої медичної науки світового рівня? Га?
Ага, а по проникновению ПЦР-тестирования - на 103-м в мире, ниже Грузии, Молдовы, Болгарии и еще десятков четырех стран, которые даже называть стыдно (но при желании можно найти в таблице worldometer)...
Президент Владимир Зеленский поручил новой команде Министерства финансов обеспечить запланированные поступления в госбюджет несмотря на карантин. Об этом шла речь на встрече главы государства с членами Кабмина, представителями комитетов Верховной Рады, а также руководством правоохранительных органов, передает во вторник, 9 июня, пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что участники встречи обсудили вопросы выполнения Государственного бюджета Украины на 2020 год в условиях экономического кризиса.
Зеленский рассказал, что в конце 2019-го правительство столкнулось с такими системными рисками выполнения госбюджета, как неконтролируемое укрепление национальной валюты, уменьшение объемов и стоимости закупки энергетических товаров, а также административная реформа фискальных органов.
В то же время с начала 2020 году ситуация ухудшилась: поступления налогов и сборов не соответствовали запланированным объемам на 1 млрд грн. Дополнительным бременем стали последствия от внедрения масштабного карантина.
"Обеспечить безусловное поступления доходной части государственного бюджета - именно такая задача поставлена мной новой команде Министерства финансов. Министр получил мандат на кадровые и организационные решения", - заявил президент.
В свою очередь глава Минфина Сергей Марченко пообещал не только выполнить, но и перевыполнить бюджет.
"Задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены. Более того, ставится задача перевыполнение бюджета, чтобы мы имели возможность использовать этот ресурс на насущные проблемы государства, дополнительные расходы. Кроме того, мы предполагаем возможность уменьшения дефицита государственного бюджета", - подчеркнул Марченко.
Он также отметил, что, несмотря на негативные тенденции в экономике в связи с распространением коронавируса и карантином во всем мире, за май 2020 году Украина достигла 100% выполнение росписи. Так, за это время в общий фонд госбюджета поступило 64 млрд грн. Перевыполнение по НДФЛ составляет 1%, по рентной плате за пользование недрами - 15%, по акцизному налогу - 21,4%. В то же время расходы государственного бюджета за январь - май выросли по сравнению с январем - маем 2019 на 17 млрд грн и составили 437,7 млрд грн.
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 09 чер, 2020 23:39, всього редагувалось 1 раз.
Зеленский рассказал, что в конце 2019-го правительство столкнулось с такими системными рисками выполнения госбюджета, как неконтролируемое укрепление национальной валюты, уменьшение объемов и стоимости закупки энергетических товаров,
Так вот ты какой, кризис!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Moneta написав:Готівкові кошти в обігу поза банками (М0) зросли у травні на 4,1%, до 435,138 млрд грн. Про це повідомляється на веб-сайті НБУ у вівторок.
Згідно з повідомленням, грошова маса збільшилася у травні на 2,2% 1,579 трлн грн.
По предварительным данным, на 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).