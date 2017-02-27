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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5610561156125613

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 376
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
51
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:12

  Moneta написав:По слухам, большую часть крупнейшего гривневого выпуска (на 5,76 млрд грн) выкупил государственный Ощадбанк, на который имеет прямое влияние его акционер - правительство. А валютный и прочие выпуски раскупили банки поменьше.

Откуда у банков столько бабла?
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:16

  Zebra написав:По данным министра финансов Украины Сергея Марченко, в мае в общий фонд госбюджета страны поступило 64 млрд грн.

По данным статистики от zzzzzz в мае портфель ОВГЗ вырос на 37 млрд грн.

Я правильно понимаю, что министр финансов учел в этиъ 64 млрд в том числе поступления от выпуска фантиков в размере 37 млрд грн? Или 58% бюджета профинансировано за счет ОВГЗ?


Нет, фантики сверху - налоговики в мае по сальдо собрали 45 млрд и еще 19 млрд - таможня. НБУ ничего не перечислял (с него содрали еще в апреле 42 млрд прибыли за 2019-й).

Т.е. расходы бюджета 2-й месяц подряд на 35-40% финансируются эмиссией. И при этом инфляция месяц к месяцу в пределах 1%, а в годовом исчислении - ниже 2% Просто фантастика!

Ох и доиграются же веруны в стабильную гривну... до полного стабилизеца...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пишуть, що транш на 2,1млрлд.$ починають пакувати.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:41

  stryzhko написав:Пишуть, що транш на 2,1млрлд.$ починають пакувати.
Да, завтра ждём бандероль! ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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