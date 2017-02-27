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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 00:12
Moneta написав:
По слухам, большую часть крупнейшего гривневого выпуска (на 5,76 млрд грн) выкупил государственный Ощадбанк, на который имеет прямое влияние его акционер - правительство. А валютный и прочие выпуски раскупили банки поменьше.
Откуда у банков столько бабла?
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Додано: Сер 10 чер, 2020 00:16
Zebra написав:
По данным министра финансов Украины Сергея Марченко, в мае в общий фонд госбюджета страны поступило 64 млрд грн
.
По данным статистики от zzzzzz в мае портфель ОВГЗ вырос
на 37 млрд грн
.
Я правильно понимаю, что министр финансов учел в этиъ 64 млрд в том числе поступления от выпуска фантиков в размере 37 млрд грн? Или 58% бюджета профинансировано за счет ОВГЗ
?
Нет, фантики сверху - налоговики в мае по сальдо собрали 45 млрд и еще 19 млрд - таможня. НБУ ничего не перечислял (с него содрали еще в апреле 42 млрд прибыли за 2019-й).
Т.е. расходы бюджета 2-й месяц подряд на 35-40% финансируются эмиссией. И при этом инфляция месяц к месяцу в пределах 1%, а в годовом исчислении - ниже 2% Просто фантастика!
Ох и доиграются же веруны в стабильную гривну... до полного стабилизеца...
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Додано: Сер 10 чер, 2020 00:24
Пишуть, що транш на 2,1млрлд.$ починають пакувати.
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stryzhko
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Додано: Сер 10 чер, 2020 00:41
stryzhko написав:
Пишуть, що транш на 2,1млрлд.$ починають пакувати.
Да, завтра ждём бандероль!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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