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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5611561256135614>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 376
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
51
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:12

  Moneta написав:По слухам, большую часть крупнейшего гривневого выпуска (на 5,76 млрд грн) выкупил государственный Ощадбанк, на который имеет прямое влияние его акционер - правительство. А валютный и прочие выпуски раскупили банки поменьше.

Откуда у банков столько бабла?
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:16

  Zebra написав:По данным министра финансов Украины Сергея Марченко, в мае в общий фонд госбюджета страны поступило 64 млрд грн.

По данным статистики от zzzzzz в мае портфель ОВГЗ вырос на 37 млрд грн.

Я правильно понимаю, что министр финансов учел в этиъ 64 млрд в том числе поступления от выпуска фантиков в размере 37 млрд грн? Или 58% бюджета профинансировано за счет ОВГЗ?


Нет, фантики сверху - налоговики в мае по сальдо собрали 45 млрд и еще 19 млрд - таможня. НБУ ничего не перечислял (с него содрали еще в апреле 42 млрд прибыли за 2019-й).

Т.е. расходы бюджета 2-й месяц подряд на 35-40% финансируются эмиссией. И при этом инфляция месяц к месяцу в пределах 1%, а в годовом исчислении - ниже 2% Просто фантастика!

Ох и доиграются же веруны в стабильную гривну... до полного стабилизеца...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пишуть, що транш на 2,1млрлд.$ починають пакувати.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:41

  stryzhko написав:Пишуть, що транш на 2,1млрлд.$ починають пакувати.
Да, завтра ждём бандероль! ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Xenon написав:Зеленский потребовал выполнения бюджета
.

интересно ножкой топнул, кулаком по столу ударил? :mrgreen:
надо бы еще указ специальный издать, наподобие как президент Туркменистана Бердымухаммедов в свое время запретил короновирус. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:59

  SILVER_UA написав:
  stryzhko написав:
SILVER_UA написав:это те, что они запускали по 23 :mrgreen: ?

Так. А потім завантажували на повну, після злиття по 28, купленного по 25

ох и сказочники же эти грн. депозитчики :mrgreen: премией им за это был бы доллар в конце года по 30 :?


дежавю-2013. при всех негативных маркерах деполюди уверовали в чудо.
нужно под конец безналоговый овгз-мыколайчик под 18% для всех желающих, и карася пора подсекать :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 01:12

  sergey_sryvkin написав:
  Moneta написав:
  sergey_sryvkin написав:А багато несуть?..
ОВДП має сенс за серйозних сум, крім того, власник ОВДП має обов'язково подавати річну декларацію доходів. Не всім це просто цікаво.


Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу.
маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"


Ігор правий, воно доступно. Навіть від 200к можна бавитись. Але не всім цікаво.


Вроде даже в примате24 можно на мелочь играться - недавно видел раздел с покупкой облигаций ("послуги"-"цінні папери"). Т.е. теоретически и технически даже пересичному это доступно. Но подозреваю там из-за комиссий меньше чем где-то на 50 тысяч гривень в принципе невыгодно входить в ОВГЗ, да и толку с того возможного дохода от 50к грн в овгз. Тут действительно нужно от нескольких сот тысяч свободных грн, а лучше от миллиона, за которые при игре в овгз не будет обидно, если что-то не так.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 01:15

2,1

https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... rrangement
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 01:25

И НБУ не трогать

The National Bank of Ukraine (NBU) has skillfully managed monetary policy during a very challenging period. Central Bank independence should be preserved, and monetary and exchange rate policies should continue to provide a stable anchor in the context of the inflation-targeting regime, while allowing orderly exchange rate adjustment and preventing liquidity stress. Financial policies should strike a balance between preserving financial stability and assisting the recovery.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 01:37

  Realist написав:
  yama написав:
  balance написав:[quote
насправді це нічого не коштує , потрібно
а) якусь гривневу картку ( там можливо є абонплата щось порядку 20-25 грн \ міс) https://credit-agricole.ua/ru/privatnym ... aket-light
б) відкрити безкоштовний рахунок в доларах в них ( вартість такого рахунку разово близько 50 грн ) всі данні річної давності .
25 грн \ міс і 50 одноразово це для мене нічого
обнал безкоштовно $

Насправді у них не завжди такі цікаві курси як сьогодні. Плюс не знаю, чи вже можна без комісії забирати валюту. Раніше у них там якісь нюанси були. Хоча якщо вам не потрібні папірці, то долари чи євро можна тримати на рахунку і ловити курсові качелі в їхньому онлайнбанку.
Сьогодні зранку купляв трішки, то тільки із 2-ї спроби вдалось. Тобто в будь який момент курси можуть змінитись (в принципі як і в будь-якому іншому банку) Врахуйте це якщо збираєтесь оперувати великими сумами.

во второй день карантина работало все именно так как я описал
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