Moneta написав:По слухам, большую часть крупнейшего гривневого выпуска (на 5,76 млрд грн) выкупил государственный Ощадбанк, на который имеет прямое влияние его акционер - правительство. А валютный и прочие выпуски раскупили банки поменьше.
sergey_sryvkin написав:А багато несуть?.. ОВДП має сенс за серйозних сум, крім того, власник ОВДП має обов'язково подавати річну декларацію доходів. Не всім це просто цікаво.
Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу. маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"
Ігор правий, воно доступно. Навіть від 200к можна бавитись. Але не всім цікаво.
Вроде даже в примате24 можно на мелочь играться - недавно видел раздел с покупкой облигаций ("послуги"-"цінні папери"). Т.е. теоретически и технически даже пересичному это доступно. Но подозреваю там из-за комиссий меньше чем где-то на 50 тысяч гривень в принципе невыгодно входить в ОВГЗ, да и толку с того возможного дохода от 50к грн в овгз. Тут действительно нужно от нескольких сот тысяч свободных грн, а лучше от миллиона, за которые при игре в овгз не будет обидно, если что-то не так.
The National Bank of Ukraine (NBU) has skillfully managed monetary policy during a very challenging period. Central Bank independence should be preserved, and monetary and exchange rate policies should continue to provide a stable anchor in the context of the inflation-targeting regime, while allowing orderly exchange rate adjustment and preventing liquidity stress. Financial policies should strike a balance between preserving financial stability and assisting the recovery.
balance написав:[quote насправді це нічого не коштує , потрібно а) якусь гривневу картку ( там можливо є абонплата щось порядку 20-25 грн \ міс) https://credit-agricole.ua/ru/privatnym ... aket-light б) відкрити безкоштовний рахунок в доларах в них ( вартість такого рахунку разово близько 50 грн ) всі данні річної давності . 25 грн \ міс і 50 одноразово це для мене нічого обнал безкоштовно $
Насправді у них не завжди такі цікаві курси як сьогодні. Плюс не знаю, чи вже можна без комісії забирати валюту. Раніше у них там якісь нюанси були. Хоча якщо вам не потрібні папірці, то долари чи євро можна тримати на рахунку і ловити курсові качелі в їхньому онлайнбанку. Сьогодні зранку купляв трішки, то тільки із 2-ї спроби вдалось. Тобто в будь який момент курси можуть змінитись (в принципі як і в будь-якому іншому банку) Врахуйте це якщо збираєтесь оперувати великими сумами.
во второй день карантина работало все именно так как я описал