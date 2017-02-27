Moneta написав:Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу. маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"
Если пересичному будут доступны ОВДП то производительность труда на заводах и шахтах упадет.
спасибо, не надо мне овдп, моего прадеда кинули с овдп, моего деда, моих родителей кинули с депозитом в гос банке, пусть в эти игры играют другие, опыт моих поколений показывает что в такие игры с государством играть себе дороже
Moneta написав:Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу. маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"
Если пересичному будут доступны ОВДП то производительность труда на заводах и шахтах упадет.
спасибо, не надо мне овдп, моего прадеда кинули с овдп, моего деда, моих родителей кинули с депозитом в гос банке, пусть в эти игры играют другие, опыт моих поколений показывает что в такие игры с государством играть себе дороже